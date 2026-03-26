Italia, la finale playoff è realtà: Irlanda del Nord battuta 2-0, gli Azzurri sfideranno la Bosnia

Il traguardo è ancora lontano, ma il primo spettro è stato scacciato: questa volta le semifinali non rappresentano il capolinea. L’Italia supera l’ostacolo Irlanda del Nord e vola in finale.

Dimenticate le beffe Macedonia del Nord e Svezia: oggi la storia sorride parzialmente all’Italia. A Bergamo sono serviti 56 minuti di pazienza per scardinare il fortino degli avversari, ma le firme di Tonali e Kean hanno sancito il 2-0 che ci proietta alla finale spareggio con la squadra che ha mostrato maturità e una lucidità nell’arco dei 90 minuti.

Italia-Irlanda del Nord: la cronaca del match

Primo tempo di studio: come da copione, l’Italia ha tenuto il pallino del gioco contro un’Irlanda del Nord arroccata nella sua metà campo. Nonostante un avvio promettente, la prima frazione si è chiusa con molto possesso e poca concretezza, se non per qualche occasione sporadica che non ha impensierito l’estremo difensore avversario.

5 – Prima di Moise #Kean, l’ultimo giocatore che aveva segnato in 5 presenze di fila con la maglia dell’Italia era stato Salvatore Schillaci tra giugno e luglio 1990. Predatore.#ItaliaIrlandaDelNord pic.twitter.com/yvsNhSYY1W — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 26, 2026

La ripresa del riscatto: al rientro dagli spogliatoi, gli Azzurri hanno cambiato marcia. Dopo un errore sotto porta di Retegui, il muro britannico è crollato: al 56′ Tonali ha ribadito in rete una palla vagante, scatenando l’urlo della New Balance Arena. Da lì in poi, la gestione è stata impeccabile, con il raddoppio finale di Kean che al 79′ ha messo il sigillo sulla qualificazione.

L’ultimo ostacolo

Non c’è spazio per “festeggiare”: il match decisivo è quello di martedì. Tuttavia, il primo passo verso quel Mondiale che ci manca dal 2014 è stato compiuto, con la Bosnia che affronterà gli Azzurri nell’ultimo atto. A Zenica andrà in scena la finale del play-off con Dzeko e compagni che hanno superato il Galles dopo i calci di rigore a Cardiff dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. È il momento di restare uniti e crederci davvero.