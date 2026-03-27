Lukaku non torna a Napoli e il club prende provvedimenti: la situazione

Braccio di ferro tra Romelu Lukaku e il Napoli: il belga non è ancora rientrato nei ranghi della truppa partenopea ed era atteso ieri a Castel Volturno.

L’attaccante è rimasto in Belgio nonostante sia stato dispensato dagli impegni con la sua nazionale. Big Rom sarà sicuramente multato per questo comportamento e verrà messo fuori rosa, qualora non dovesse presentarsi nel centro sportivo alla ripresa dei lavori verso la gara di Pasquetta contro il Milan, che dovrebbe essere fissata per la giornata di martedì.

Infortunio Lukaku, le parole di Castellacci

L’ex medico della Nazionale italiana Enrico Castellacci ha parlato a Radio TuttoNapoli dell’infortunio di Lukaku: “Allora le rispondo da chirurgo, da chirurgo ortopedico ovviamente, premesso che io non conosco esattamente il tipo di lesione che ha avuto il ragazzo. Nello stesso periodo io ho dovuto operare un altro calciatore per una rottura totale totale del retto anteriore quindi la stessa lesione però totale e l’ho dovuto ovviamente operare perché non si poteva fare altrimenti”.

Ancora Castellacci: “Una lesione di alto grado vuol dire che non era completamente rotto, per cui si può anche presumere che i chirurghi hanno pensato di recuperarlo facendo cicatrizzare la lesione senza doverci mettere mano. Può essere una scelta vincente ma può essere anche una scelta non efficace, è difficile poterlo dire e io non so i motivi per cui dopo tanti mesi il ragazzo ancora non si è in condizione perché per quanto riguarda la cicatrizzazione a quest’ora dovrebbe essere la lesione cicatrizzata, magari non è opportunamente elasticizzata, ci sono tante cose che si possono dire”. Le parole sono state riprese dai colleghi di Tuttomercatoweb.