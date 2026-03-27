Turchia, tensione in sala stampa tra Montella e un giornalista: la ricostruzione

La Turchia ha vinto 1-0 contro la Romania nella semifinale del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ma al termine dell’incontro, non sono mancate le polemiche tra il CT Montella e un giornalista. Un giornalista ha voluto chiedere a Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, se avesse intenzione di dimettersi, nel caso in cui la sua nazionale non dovesse centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali. La risposta di Montella è stata piccata: “Se tu sbagli un articolo, ti licenziano? Chiediglielo, traduci”. Dunque alta tensione in vista dello spareggio decisivo che la nazionale si giocherà a Pristina, contro il Kosovo. I risultati di ieri PERCORSO A Italia – Irlanda del Nord 2-0

56′ Tonali, 80′ Kean

Galles – Bosnia Erzegovina 1-1 (2-4 dcr)

51′ James (G), 87′ Dzeko (B)

PERCORSO B

Ucraina – Svezia 1-3

6′, 51′ e rig. Gyokeres (S), 90′ + 1 Ponomarenko (U)

Polonia – Albania 2-1

42′ Hoxha (A), 63′ Lewandowski (P), 73′ Zielinski (P)

PERCORSO C

Turchia – Romania 1-0

53′ Kadioglu

Slovacchia – Kosovo 3-4

6′ Valjent (S), 21′ Hozda (K), 45′ Haraslin (S), 47′ Asllani (K), 60′ Muslija (K), 72′ Hajrizi (K), 90′ + 4 Strelec (S)

PERCORSO D

Danimarca – Macedonia del Nord 4-0

49′ Damsgaard, 58′ e 59′ Isaksen, 76′ Norgaard

Repubblica Ceca – Irlanda 2-2 (4-3 dcr)

19′ Parrott (I), 23′ aut. Kovar (I), 27′ rig. Schick (R), 86′ Krejci (R)

Le parole di Calhanoglu

Dopo la vittoria della Turchia, nel post-partita è arrivata anche l’analisi di Hakan Calhanoglu: “È passato un mese e mezzo dal mio infortunio. È durato un mese e mezzo. Mentalmente, il mio morale era un po’ basso. I problemi fisici consecutivi hanno influenzato il mio stato psicologico, ma ho cercato di non mollare. Ho giocato la partita contro la Juventus, poi ho avuto un gonfiore. Sono tornato, e poi mi sono infortunato di nuovo. Ho cercato di mantenere alto il morale per questa partita, ho lavorato molto duramente. L’Inter mi ha aiutato in questo senso, mister Chivu mi ha aiutato molto, lo ringrazio”, ha detto il centrocampista.

