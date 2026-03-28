Il Bilino Polje di Zenica non è un semplice stadio, è un catino ribollente capace di intimidire chiunque vi metta piede. Qui martedì l’Italia si giocherà l’accesso al Mondiale, in quella che si preannuncia come una vera e propria prova del fuoco.

A differenza del più dispersivo impianto di Sarajevo, lo stadio di Zenica garantisce un contatto fisico e acustico quasi opprimente. È la “tana” perfetta per la Bosnia, un luogo dove il tifo è pressione pura. Se Gattuso ha spesso lodato la “vicinanza” di stadi come quello di Bergamo, la trasferta bosniaca porta questo concetto all’estremo. I sostenitori locali sono finiti recentemente nel mirino della FIFA dopo i gravi incidenti avvenuti il 15 novembre scorso contro la Romania con una pesante sanzione pecuniaria e l’obbligo di disputare il prossimo match interno con una capienza ridotta del 20%.

Bosnia-Italia: massima tensione, clima infuocato

La sanzione manco a farlo apposta colpirà proprio il match contro gli Azzurri. La Bosnia, che dopo la vittoria sulla Romania ha giocato solo in trasferta (Austria e Galles), sconterà il turno di squalifica proprio martedì. A causa delle restrizioni la capienza, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, scenderà a 8.800. Un numero non massiccio, ma che non deve far abbassare la tensione: la densità di decibel e l’ostilità ambientale rimarranno altissime.

🏟️ Bilino Polje Stadium 📍 Zenica 🇧🇦

📶 Capacity 15,300

👕 NK Čelik Zenica pic.twitter.com/5uI7lRTBQ7 — 🏟️ Stadiums Of Our Dreams (@Stadium_Dreams) January 20, 2026

Dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord della New Balance Arena, Rino Gattuso, ct dell’Italia ha descritto la Bosnia come una compagine scaltra pronta a dare battaglia in un’atmosfera infuocata. “Squadra di grande esperienza, vecchi marpioni che giocano con il 4-4-2, hanno esperienza e giocheremo in uno stadio molto molto caldo. Sarà una partita difficile”. Dzeko e compagni sono reduci dall’impresa di Cardiff dove hanno estromesso il Galles ribaltando i favori del pronostico.