Romania, Lucescu ricoverato dopo un malore: le sue condizioni di salute

Grandi attimi di paura, in casa Romania, per un malore accorso a Mircea Lucescu. Le condizioni di salute del tecnico.

L’80enne ct della Nazionale si è sentito male durante l’allenameno della squadra che sta preparando l’amichevole del prossimo 31 marzo contro la Slovacchia. Lucescu è stato dapprima soccorso in campo dallo staff medico, poi è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti più approfonditi.

Le sue condizioni

La Federazione calcistica rumena, attraverso una nota stampa, fa sapere che “la situazione è stata stabilizzata grazie al rapido intervento dei sanitari”. “Ora mi sento bene, sono completamente guarito ma sono ancora sottoposto ad alcuni accertamenti, quindi rimarrò in ospedale” le parole di Lucescu.

Di seguito il comunicato stampa: “Durante la riunione tecnica prima dell’ultimo allenamento prima della partenza per la Slovacchia, il commissario tecnico Mircea Lucescu si è sentito male. Le prime misure di assistenza sono state prese immediatamente dai membri dello staff medico della nazionale. Il tempestivo intervento del personale medico dell’ambulanza ha permesso una rapida stabilizzazione del tecnico. Al momento, le condizioni del commissario tecnico sono stabili. Tuttavia, conformemente ai protocolli medici in vigore e per eliminare qualsiasi rischio, il tecnico è stato trasportato in un’unità ospedaliera della Capitale per accertamenti approfonditi e monitoraggio specialistico”.