L’Italia sfida la Bosnia a Zenica nello spareggio decisivo per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Dopo 12 anni di assenza, gli azzurri cercano la qualificazione in una gara secca ad altissima tensione. Dopo le mancate qualificazioni nel 2018 e 2022, la Nazionale è chiamata alla vittoria per sfatare la maledizione playoff. Se ne parla con Planetwin365.news.

Missione compiuta… ma non ancora conclusa. Con il successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, l’Italia ha staccato il pass per la finale dei playoff europei, ultimo ostacolo sulla strada verso il Mondiale 2026. Ora, però, serve l’ultimo passo: vincere in Bosnia, a Zenica, in una sfida secca che varrebbe la qualificazione alla Coppa del Mondo dopo 12 anni.

Bosnia-Italia playoff Mondiali: formazioni, precedenti e dove si decide la qualificazione

Come ricordano le statistiche di Planetwin365.news, gli Azzurri arrivano all’appuntamento forti dei precedenti: tre vittorie su quattro confronti ufficiali dal 2019 tra cui quello nell’ultimo incontro, nell’amichevole del 9 giugno 2024 al Castellani di Empoli, terminata 1-0 con rete di Frattesi. Ma i numeri contano fino a un certo punto quando si gioca in un ambiente caldo come il Bilino Polje, dove la Bosnia si aggrappa al fattore campo per inseguire la seconda qualificazione Mondiale della storia dopo quella del 2014.

Bosnia-Italia, gli azzurri si giocano il Mondiale

Nella semifinale playoff, i bosniaci hanno avuto la meglio sul Galles solo ai calci di rigore dopo una battaglia lunga 120 minuti. Attenzione soprattutto a Edin Džeko, simbolo e leader della Bosnia, capace ancora una volta di trascinare i suoi nei momenti decisivi. L’attaccante rappresenta il principale pericolo per una difesa azzurra chiamata a reggere l’urto in un clima che si preannuncia incandescente.

Nonostante i favori del pronostico pendano dalla parte dell’Italia, la storia recente dei playoff invita alla prudenza: sottovalutare l’avversario sarebbe un errore già pagato caro in passato con Svezia e Macedonia del Nord.

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