Como-Inter, il tifo nerazzurro diserterà la trasferta: il motivo

Como-Inter non è distante. Nel frattempo il tifo organizzato dei nerazzurri annuncia che non sarà presente al Sinigaglia.

Il tifo organizzato dell’Inter non seguirà la squadra di Cristian Chivu in occasione del match di campionato in programma domenica 12 aprile. Lo riferisce Fcinter1908, spiegando che la decisione è stata presa poiché il tifo organizzato nerazzurro è in disaccordo con la politica della società ospitante in tema di regolarizzazione di accesso allo stadio Sinigaglia, che prevede l’iscrizione al sito del club per accedere al portale di emissione dei tagliandi.

Il motivo

Per accedere al settore ospiti del Sinigaglia, occorre effettuare un’iscrizione al sito del club per accedere al portale di emissione dei tagliandi. Questa motivazione ha spinto il tifo organizzato nerazzurro a disertare la trasferta. I tifosi dell’Inter sparsi per il Sinigaglia non mancheranno, ma non ci sarà la Curva.

Le parole di Edin Dzeko in conferenza stampa

“Conosco bene l’Italia avendo giocato con Roma, Inter e Fiorentina. Esultanza per la nostra vittoria ai rigori in semifinale? Abbiamo visto tutti quello che è successo, meno male che il focus si è spostato dall’altra parte. Ognuno ha le proprie preferenze, è normale. Io non posso esultare, perché avrei preferito evitare l’Italia in finale. Poi bisogna essere attenti e intelligenti, soprattutto oggi con i social, dove tutto viene ingigantito”.