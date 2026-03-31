Marcus Thuram e la foto di Olise su Instagram: i tifosi dell’Inter non perdonano

E’ nata una polemica social dopo che Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha messo la foto di Olise, stella del Bayern Monaco, come immagine del profilo di Instagram.

Il ritiro della nazionale francese regala sempre colpi di scena a non finire e in queste ore si sta parlando molto, in terra transalpina, delle mosse social di Thuram. L’attaccante dell’Inter ha postato sui social diverse foto dei compagni di squadra, ritratti in momenti tutt’altro che perfetti. E qualche tifoso nerazzurro ha inteso la foto di Olise come un possibile indizio di mercato.

Polemica social per Thuram

Tutto è nato in seguito alla pubblicazione, da parte di Thuram, della foto del suo profilo con l’immagine di Olise. Qualche tifoso interista ha manifestato dissenso, interpretando questa mossa social come un possibile indizio di mercato. Si tratta, ovviamente, di un comportamento dal tono scherzoso, che non è stato digerito però da tanti tifosi nerazzurri.

*Marcus Thuram posting his French teammates on IG 😂* pic.twitter.com/onWnRJC4bU — @x (@horl4rh) March 31, 2026

L’ottima prestazione nell’amichevole contro la Colombia rischia di passare già in secondo piano perché Thuram deve riconquistarsi la piena fiducia del tifo interista. L’attaccante, infatti, non è in un periodo di forma così brillante.