Clima infuocato a Zenica, dove la Bosnia ospiterà l’Italia questa sera per lo spareggio decisivo per l’accesso ai Mondiali del 2026.

Poco meno di 9mila persone dentro lo stadio che ospiterà la partita, ma i tifosi bosniaci stanno riempiendo Zenica sin dalle prime ore della mattina. Colonne d’auto addobbate con bandiere e sciarpe della Bosnia. Molti tifosi sono partiti la scorsa notte da ogni punto della nazione, arrivando in aereo all’aeroporto di Sarajevo e poi direttamente nella città dell’acciaio.

Clima infuocato

Bosniaci da ogni parte del mondo: c’è la consapevolezza di voler trasformare un sogno in realtà e per questo motivo in strada a Zenica (come evidenziato dal portale SportSport.ba) si possono incontrare tifosi provenienti dalla Scandinavia, dalla Germania, dall’Austria, ma anche da posti molto lontani come l’America, accorsi appositamente per tifare i i Dragoni in questi cruciali 90 minuti.

Bosna Hersek, İtalya maçını bekliyor. pic.twitter.com/uOAiQUUSx6 — De Marke Sports (@demarkesports) March 31, 2026

I gigli dominano le strade di Zenica e i tifosi sono pronti a infiammare l’ambiente. Saranno più di 30mila i tifosi presenti nei dintorni dello stadio: è stato anche predisposto un palazzetto all’interno del quale potrà essere visionata la partita su un maxi-schermo.

Saranno poco meno di 9000 i presenti a Zenica, inclusi 500 supporter azzurri. Si giocherà però senza l’ausilio della tecnologia sulla linea di porta: un ritorno al passato in una sfida priva di quel sistema che ha praticamente cancellato i cosiddetti “gol fantasma” dal calcio moderno. Nel caso in cui ci fosse un dubbio sul gol-no gol, l’arbitro visionerà le immagini del VAR prima di prendere la decisione definitiva.

𝐙𝐞𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐬𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢𝐚🆚𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚🇧🇦🇮🇹 Cresce l’attesa per la finale playoff Mondiali e i giornali titolano: “L’Italia cadrà nell’abisso di Zenica. I dragoni questa sera possono fare la storia”📰@tancredipalmeri #sportitalia #bosnia #italia pic.twitter.com/JoKy1L9OUS — Sportitalia (@tvdellosport) March 31, 2026

Gattuso carica l’Italia

Il Ct dell’Italia, Rino Gattuso, ha parlato alla Rai a poche ore dalla finale contro la Bosnia: “Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l’ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l’abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra. I ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. Ti posso assicurare che faranno di tutto: c’è gente che darebbe la vita e l’anima per arrivare a questo obiettivo“.