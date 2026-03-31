Indagine San Siro, i pm cercheranno le prove nei telefoni: il quadro completo

Clamoroso a Milano: per l’indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christiann Malangone.

Nuovi tasselli, nuove indiscrezioni. Secondo Calcio e Finanza, ora il focus della Procura si sposterà “sulla procedura amministrativa che ha portato all’alienazione dello Stadio, in quanto gli elementi ﬁn qui raccolti non consentono ancora, da soli, di delineare un quadro compiuto ed esaustivo della vicenda e dei ruoli dei soggetti oggi sottoposti ad indagini”.

Le mosse della Procura

L’indagine prosegue: la Procura cercherà altre prove nei materiali sequestrati oggi partendo da 150 parole chiave. I pm: «Il quadro indiziario va completato anche coi soggetti riconducibili al Milan. Come evidenzia Calcio e Finanza, per il pm è necessario completare l’acquisizioni delle prove visto che quanto finora disponibile non ha consentito «una completa ed esaustiva ricostruzione dei fatti e del contesto», con la necessità quindi di approfondire i confini di un reato che per sua necessaria conﬁgurazione «si manifesta proprio nelle interlocuzioni private di coloro che lo realizzano”.