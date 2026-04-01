Un ennesima figuraccia da parte degli azzurri, l’Italia deve dire addio alla Coppa del Mondo per la terza edizione consecutiva. La seconda sotto la gestione di Gabriele Gravina.

Un disastro annunciato da parte dell’Italia. A Zenica finisce 5-2 d.t.r a favore della Bosnia. Gli azzurri sono eliminati per la terza volta consecutiva dalle qualificazioni Mondiali. Per la seconda sotto la gestione di Gabriele Gravina. Durante la trasmissione SportitaliaMercato, condotta dal nostro direttore Michele Criscitiello è stata analizzata in modo chiaro e diretto la situazione del calcio italiano, totalmente disastrato. Durante la trasmissione sono stati toccati tantissimi temi andando nello specifico. L’Italia dopo l’eliminazione nel 2017 nella doppia finale contro la Svezia sotto la gestione Tavecchio e con Ventura in panchina aveva poi fallito la qualificazione anche nel 2022, uscendo contro la Macedonia del Nord già sotto la gestione Gravina e con Mancini in panchina. Ora un ulteriore fallimento contro la Bosnia con Gattuso CT ma sempre con Gabriele Gravina nel ruolo di Presidente FIGC, da cui ora ci si aspetta solo una cosa le dimissioni.

Gravina, Dimettiti!

Il Presidente FIGC, Gabriele Gravina, non intende però dimettersi. Gravina risponde con fermezza, rinviando ogni decisione alla sede istituzionale: “Per la parte politica c’è una sede deputata a fare le valutazioni, cioè il Consiglio Federale”. Il presidente ha già convocato l’organo per la prossima settimana, quando verrà analizzata la situazione complessiva del movimento.

Una dichiarazione che suona come un segnale di continuità, nonostante la tempesta che ha travolto la Nazionale di calcio dell’Italia. Gravina difende il lavoro svolto e invita a non ridurre tutto al risultato finale: “Avete perso un momento di grande sintonia all’interno dello spogliatoio. La partita l’avete vista tutti, c’è poco da commentare. Il mister li ha definiti eroici”.

Il presidente non nasconde però che il momento impone riflessioni profonde. “Capisco che ci siano diverse valutazioni da fare”, ammette, lasciando intendere che il fallimento della qualificazione avrà inevitabilmente conseguenze sul piano sportivo e organizzativo.

Così il nostro direttore su Gabriele Gravina:

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Il duro attacco del nostro direttore, Michele Criscitiello

In puntata, il nostro direttore, Michele Criscitello, continua così:

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Il ringraziamento di Gravina a Gattuso e la squadra

Il numero uno della federazione si presenta in conferenza stampa con un tono inevitabilmente provato: “Lo stato d’animo è piuttosto evidente, soprattutto per come è maturato questo risultato”. L’eliminazione ai rigori ha lasciato ferite profonde, ma Gravina ha voluto partire da un messaggio di riconoscimento alla squadra e allo staff. “Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi: in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile. Molti di voi non hanno potuto apprezzare il clima e l’atmosfera creati all’interno del gruppo”.