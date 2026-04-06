Il Benevento torna in Serie B

Il Benevento vince 1-0 in casa della Salernitana e torna in Serie B dopo 3 anni. I sanniti vincono il girone C di Serie C complice la sconfitta del Catania in casa contro il Picerno 2-1.

Vince 1-0 contro la Salernitana il Benevento e dopo 3 anni torna in Serie B. I ragazzi di Antonio Floro Flores hanno approfittato anche del ko del Catania per ottenere con 3 giornate di anticipo l’aritmetica promozione. 80 punti in classifica per i sanniti, +12 sul Catania, + 17 sul Cosenza, +18 sulla Casertana e +20 sulla Salernitana. Pasquetta da sogno per i giallorossi che rivedono così la Serie B. Dopo la promozione del Vicenza, arriva anche la seconda promossa in Serie B. In attesa ora della vincente del Girone B con Arezzo e Ascoli appaiate a 71 e il Ravenna a 67. La quarta promossa in Serie B arriverà poi dai playoff.

Benevento in Serie B

Novanta minuti per trasformare un sogno in realtà, per passare dall’attesa alla certezza, dalla tensione all’esplosione di gioia. Novanta minuti per tornare, finalmente, in Serie B. Il Benevento la ritrova 1.059 giorni dopo l’amara retrocessione di tre anni fa. Lo fa a Pasquetta, in un 6 aprile 2026 che diventa un’altra data che resterà per sempre per la Strega.

Sublima un percorso eccezionale la truppa di Floro Flores battendo la Salernitana a casa sua. L’Arechi diventa così il teatro della festa giallorossa, lì dove il Benevento si impone grazie a un rigore trasformato da Salvemini nel secondo tempo. Giusto premio per una squadra che ritrova le coordinate abituali e chiude i giochi promozione a tre giornate dalla fine, grazie anche alla concomitante sconfitta del Catania in casa con il Picerno.

E’ così che la Strega diventa a tutti gli effetti irraggiungibile. E al triplice fischio dell’arbitro ha potuto far esplodere al cielo la propria gioia, insieme ai 250 tifosi presenti a Salerno, a rappresentare il respiro collettivo di un’intera città che avrebbe voluto esserci in questa giornata di storia.

Girone C, gli altri risultati

Giugliano-Crotone 1-0, Sorrento-Team Altamura 2-0, Audace Cerignola-Latina 1-1, Casarano-Potenza 2-1, Catania-Picerno 1-2.