Questa sera va in scena il primo atto del quarto di finale tra due delle favorite per la vittoria del trofeo. Il grande spettacolo della UEFA Champions League torna protagonista con una sfida che sa di finale anticipata: Real Madrid contro Bayern Monaco. Due giganti del calcio europeo pronti a contendersi un posto in semifinale in una notte che promette emozioni e spettacolo al Santiago Bernabéu, se ne parla con i numeri di Planetwin365.news.

Questa sera riflettori puntati sui quarti di finale di Champions League, dove spicca la sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco, una delle rivalità più iconiche del calcio europeo. Si tratta infatti della partita più giocata nella storia della competizione, con ben 28 precedenti, e anche questa volta la sfida promette spettacolo al Santiago Bernabéu.

Champions League: Real Madrid – Bayern Monaco, finale anticipata al Bernabeu

Il confronto mette di fronte due squadre abituate ai grandi palcoscenici. Il Real Madrid arriva con grande fiducia nella competizione europea, dopo aver eliminato il Manchester City agli ottavi e con l’obiettivo dichiarato di conquistare la sedicesima Champions della sua storia.

Spagnoli forti in casa

Gli spagnoli hanno perso solo una delle ultime 25 gare interne in competizioni Uefa contro formazioni tedesche. Discorso diverso in campionato dove i Blancos sono scivolati a meno 7 dal Barcellona dopo la sconfitta per 2-1 con il Maiorca nell’ultima partita di campionato.

Dall’altra parte, il Bayern Monaco si presenta come una delle formazioni più dominanti del momento. I tedeschi hanno superato senza difficoltà l’Atalanta nel turno precedente e guidano la Bundesliga con 9 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo.

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, i precedenti recenti e i numeri confermano l’equilibrio e lo spettacolo della sfida: sono 12, infatti, le vittorie per parte, mentre 4 le occasioni in cui la sfida è terminata in parità.

Blancos in difficoltà negli ultimi incroci

Nelle ultime 8 uscite, però, i Blancos non sono mai riusciti a vincere con 5 successi dei bavaresi e 3 pareggi. Negli ultimi 7 euroincroci, inoltre ci sono stati almeno 3 gol totali e negli ultimi 6 entrambe sono andate a segno almeno una volta.

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