Addio a Lucescu: la Dinamo Bucarest gli intitolerà lo stadio

Il calcio rumeno piange la scomparsa di Mircea Lucescu, spentosi all’età di 80 anni a causa di un malore improvviso. Fra chi lo piange c’è la Dinamo Bucarest, che gli intitolerà lo stadio.
Il calcio rumeno piange la scomparsa di Mircea Lucescu, spentosi all’età di 80 anni, all’Ospedale Universitario di Bucarest. Una notizia che ha scosso profondamente il mondo del calcio, arrivata pochi giorni dopo la delusione per la mancata qualificazione della sua Romania ai Mondiali 2026. Dal suo Paese arrivano omaggi di ogni tipo e la Dinamo Bucarest ha deciso di dedicargli lo stadio.
Lucescu, amato anche dai rivali
La biografia di Lucescu è segnata da un’ironia romantica: sebbene sia diventato una bandiera della Dinamo Bucarest (e successivamente del Rapid), il suo cuore batteva sin dall’infanzia per la Steaua.
Un amore mai consumato sul campo a causa di un provino fallito in gioventù, quando un allenatore rossoblù decise di scartarlo, spingendolo involontariamente tra le braccia della “nemica numero uno”. A tributarlo però sono stati i tifosi di ogni squadra.
La Dinamo Bucarest gli dedicherà lo stadio
All’Arena Națională, il tributo è stato unanime. La Steaua del 1986 innanzitutto: una delegazione di campioni d’Europa, guidata da Iovan, Bumbescu e Lăcătuș, ha deposto due corone di fiori accanto al feretro avvolto nel tricolore. Poi la Dinamo delle icone: molti ex giocatori, tra cui un commosso Dănuț Lupu in lacrime, hanno reso omaggio al loro mentore.
Per suggellare questo legame eterno, la Dinamo Bucarest ha annunciato l’intenzione di intitolare il nuovo stadio proprio a Lucescu. Un gesto che trasformerà il nome del tecnico in un monumento perenne, unendo simbolicamente tutte le anime del calcio di Bucarest sotto l’eredità di un unico, immenso maestro.