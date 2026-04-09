Il Barcellona dice basta: dopo le proteste per l’errore arbitrale contro l’Atletico Madrid, il club blaugrana presenta un reclamo formale alla UEFA.

Il Barcellona ha detto basta. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la partita contro l’Atletico Madrid, nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nella sfida giocata ieri sera infatti i blaugrana si sono lamentati per un passaggio di Musso a Pubill su un rinvio dal fondo, sul quale il difensore ha preso il pallone in mano per ribattere il rinvio nuovamente. I blaugrana chiedevano il calcio di rigore e il secondo giallo al difensore, ma Kovacs ha fatto proseguire. Il club ha chiesto l’apertura di un’indagine alla Uefa con un comunicato. Secondo la stampa iberica, nel file che il club ha mandato alla UEFA, ci sarebbero anche degli episodi contestati nella passata stagione, nella sfida in semifinale contro l’Inter.

Il comunicato del Barcellona