Il reclamo si concentra su un’azione specifica. Al 54′ della partita, una volta ripreso correttamente il gioco, un giocatore avversario ha afferrato la palla con la mano all’interno dell’area di rigore senza che il rigore corrispondente fosse segnato.

L’FC Barcelona ritiene che questa decisione, insieme al grave non intervento del VAR, costituisca un errore importante. Di conseguenza, il club ha chiesto l’apertura di un’indagine, l’accesso alle comunicazioni arbitrali e, se del caso, il riconoscimento ufficiale degli errori e l’adozione delle misure pertinenti.

In questo stesso senso, l’FC Barcelona ritiene che non sia la prima volta che, nelle recenti edizioni della UEFA Champions League, decisioni arbitrali incomprensibili hanno gravemente danneggiato la squadra, generando un chiaro torto comparativo e impedendo di competere a parità di condizioni con altri club”.