Il Cagliari esulta: l’1-0 alla Cremonese vale oro. Torino vittorioso sull’Hellas: scaligeri nel baratro

Successo fondamentale per il Cagliari di Fabio Pisacane: i rossoblu conquistano i tre punti nello scontro salvezza con la Cremonese. Ok il Torino.
La rete di Sebastiano Esposito permette al Cagliari di fare un passo notevole nella lotta salvezza, allungando a sei le distanze con il terzultimo posto in classifica. Sconfitta la Cremonese di Giampaolo, in forte difficoltà. Nell’altra partita delle 15, a festeggiare è il Torino: 2-1 contro il Verona.
La classifica aggiornata
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (31)
4. Como 58 (31)
5. Juventus 57 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (31)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Sassuolo 42 (31)
11. Udinese 40 (31)
12. Torino 39 (32)
13. Parma 35 (31)
14. Genoa 33 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)