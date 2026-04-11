Inter, Lautaro rompe il silenzio dopo l’infortunio: la reazione del Toro sui social è virale

L’annuncio social di Lautaro Martinez su Instagram dopo l’infortunio: le parole del capitano dell’Inter.

Piove sul bagnato in casa nerazzurra: Lautaro Martinez è costretto a fermarsi nuovamente. La notizia è stata ufficializzata direttamente dall’Inter, che ha diffuso i risultati dell’esito degli esami a cui si è sottoposto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Il responso dei medici parla di un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un fastidio che richiederà nuovi monitoraggi clinici nel corso della prossima settimana per definire con precisione la tabella di marcia del rientro.

Questo infortunio rappresenta una vera e propria doccia fredda per il club e per i tifosi, soprattutto nel momento cruciale della stagione. L’attaccante argentino, infatti, era reduce da un periodo forzato rimediato nella trasferta di Bodo, era tornato a disposizione nell’ultimo match di campionato contro la Roma: il Toro sembrava essere tornato al top della forma ma il nuovo stop forzato costringerà il capitano nerazzurro a tornare nuovamente ai box per circa tre settimane.

Infortunio Lautaro con l’Inter: il messaggio social

Salvo recuperi lampo, il “Toro” sarà costretto a saltare il doppio confronto con il Como (valido per la 32esima giornata di campionato e la semifinale di Coppa Italia) oltre alla sfida di venerdì prossimo contro il Cagliari. Nonostante la sfortuna, il numero 10 non ha perso la sua proverbiale grinta. Attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso un messaggio che mescola l’amarezza del momento alla determinazione del leader. Postando una foto emblematica, in bianco e nero, ha aggiunto un commento breve ma incisivo: “E di nuovo… bisogna tirare fuori le palle“. Un invito a se stesso e alla squadra a non mollare, in un momento cruciale della stagione, confermando la sua voglia di tornare protagonista più forte di qualsiasi intoppo muscolare.