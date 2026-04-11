Milan, crollo contro l’Udinese: 0-3 a San Siro (che fischia)

Il Milan di Allegri sprofonda a San Siro sotto i colpi di un’Udinese cinica e organizzata: la squadra di Runjaic passa addirittura 0-3. E i rossoneri ora si guardano dietro.
Il Milan di Allegri sprofonda a San Siro sotto i colpi di un’Udinese cinica e organizzata. La squadra di Runjaic supera i rossoneri 0-3. Il Diavolo ora deve guardarsi alle spalle: il Milan è al terzo posto a quota 63 punti, ma Como (58 punti) e Juventus (57) si potrebbero avvicinare.
Nonostante un avvio vibrante, in cui Pulisic sfiora il pareggio dopo il vantaggio iniziale friulano, i rossoneri palesano lacune difensive preoccupanti. Davis grazia Maignan colpendo la traversa, ma il raddoppio ospite è solo rimandato: Ekkelenkamp svetta di testa e beffa la retroguardia.
Il Milan reagisce con confusione. Leao incappa in una serata da dimenticare, sprecando un’occasione clamorosa e apparendo spesso lezioso. Nella ripresa, Allegri tenta la carta Fullkrug arretrando Saelemaekers, e la pressione aumenta. Modric e lo stesso Saelemaekers testano i riflessi di un super Okoye, che si salva anche grazie a una traversa.
L’Udinese però non trema e, trascinata dall’estro di Zaniolo e Atta, chiude i conti al 72esimo. Un errore di Rabiot a centrocampo innesca il contropiede letale: Atta trafigge Maignan sul primo palo con un preciso colpo di biliardo. Il finale è un monologo di frustrazione che culmina con i fischi assordanti per Leao al momento del cambio. Per il Milan è la seconda sconfitta consecutiva, una “sberla” che mette a nudo la fragilità del nuovo assetto tattico.