De Zerbi ko all’esordio con il Tottenham: “Voglio riportare fiducia”

La prima sulla panchina del Tottenham non dice bene e Roberto De Zerbi: gli Spurs cadono contro il Sunderland ed ora sono in zona retrocessione. Il tecnico italiano però predica calma.

La prima sulla panchina del Tottenham dice male a Roberto De Zerbi, con il Sunderland arriva una sconfitta di misura (1-0). Gli Spurs sono ora in piena zona retrocessione, scavalcati dal West Ham al terz’ultimo posto. De Zerbi però predica calma e spiega: “Voglio riportare la fiducia ai giocatori, qui serve più un padre o un fratello maggiore che un allenatore”.

De Zerbi: “Non meritavamo di perdere”

Dopo la sconfitta (per 1-0) contro il Sunderland il tecnico del Tottenham, Roberto de Zerbi, ha parlato a BBC Match of the Day: “Mi dispiace perché non meritavamo di perdere la partita. Abbiamo giocato una buona partita, forse non abbiamo fatto abbastanza per vincere, ma siamo stati sfortunati in alcune situazioni nel primo tempo”.

Poi ha aggiunto: “Non posso dire nulla ai giocatori perché hanno dato il meglio di loro in termini di atteggiamento e spirito. Possiamo giocare meglio di sicuro, dobbiamo lavorarci su. Sono bravi ragazzi e mi dispiace per loro”.

De Zerbi: “Voglio riportare fiducia”

De Zerbi ha poi approfondito: “Voglio dare loro fiducia in ciò di cui hanno bisogno. Tatticamente, abbiamo giocato un buon primo tempo. Con la palla e senza la palla. Non abbiamo la fiducia per giocare un grande calcio, ma abbiamo fatto quello su cui abbiamo lavorato questa settimana. I giocatori possono giocare meglio se si sentono sicuri“.

Infine ha spiegato: “Posso essere un fratello maggiore, padre, non hanno bisogno di un allenatore. Non hanno bisogno di migliorare il calcio. Possono giocare meglio e giocheranno meglio una volta raggiunto un diverso livello di fiducia. Sono sicuro che se saremo in grado di vincere una partita, allora tutto cambierà”.