Champions League, le probabili di Atletico-Barcellona e Liverpool-PSG

Dopo le sfide d’andata, stasera iniziano i quarti di ritorno di Champions League. In campo Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG: le probabili formazioni.

Dopo le sfide d’andata, stasera iniziano i quarti di ritorno di Champions League. In campo Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG. La formazione blaugrana deve rimontare lo 0-2 subito al Camp Nou dai ragazzi di Diego Simeone. Stesso compito per i Reds di Arne Slot, che a Parigi una settimana fa hanno perso 2-0 contro la formazione di Luis Enrique. Le probabili formazioni.

Champions League, le probabili di Atletico-Barcellona

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Alvarez. All. Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, E. Garcia, Martin, Cancelo; Lopez, Pedri; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick.

Liverpool-PSG, le possibili scelte di Slot e Luis Enrique

LIVERPOOL (4-3-1-2): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz; Mac Allister; Salah, Ekitiké. All. Slot

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

L’andata dei quarti di finale di Champions League regala verdetti pesanti e colpi di scena tattici. L’Atletico Madrid vince sul campo del Barcellona, il PSG sfrutta al meglio il fattore casa con il Liverpool.

Al Parco dei Principi, il PSG ipoteca la semifinale superando con un netto 2-0 il Liverpool. La squadra di Luis Enrique domina sul piano del ritmo: sblocca Désiré Doué all’11’ e raddoppia al 65’ con una magia di Kvaratskhelia, servito da un monumentale Joao Neves. I Reds di Arne Slot appaiono frastornati, salvati solo dai legni e dalle parate di Mamardashvili. A far discutere, però, è la gestione di Mohamed Salah, rimasto in panchina per tutta la gara nonostante il rientro di Isak. Ad Anfield servirà un’impresa epica per ribaltare l’inerzia contro un PSG mai così solido.

Champions League: colpaccio Atletico, Simeone sfata il tabù

In Spagna, l’Atletico Madrid si prende una rivincita immediata sul Barcellona dopo il ko in Liga, trionfando 2-0 in un Camp Nou ammutolito. Per Diego Simeone è la prima storica vittoria esterna contro i blaugrana da allenatore. La partita gira su un episodio chiave: l‘espulsione diretta di Cubarsí (post-VAR) lascia il Barça in dieci prima dell’intervallo e Julian Alvarez pennella una punizione magistrale per lo 0-1. Nella ripresa, dopo una traversa di Rashford, è Sorloth a chiudere i conti su assist di Ruggeri. Un vantaggio preziosissimo per i Colchoneros in vista del ritorno al Metropolitano.

Serata perfetta per i campioni in carica di Champions League e per il Cholo Simeone che vince a Barcellona riscattando il KO in Liga.