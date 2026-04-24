Gubbio ai playoff con i giovani: il modello vincente del ds Mauro Leo

Il Gubbio conquista i playoff di Serie C e lo fa seguendo una linea chiara e riconoscibile: valorizzare i giovani.

Dietro questo percorso c’è il lavoro del direttore sportivo Mauro Leo, protagonista di una stagione costruita su idee moderne, sostenibilità e competenza. Il risultato non è casuale, ma il frutto di una programmazione attenta che ha portato il club umbro a distinguersi per l’impiego di under e per la crescita costante del gruppo squadra.

La strategia giovani del Gubbio: numeri e risultati

Il Gubbio si è imposto come una delle realtà più interessanti della categoria grazie a un dato significativo: è tra le squadre con il maggior numero di giovani impiegati in campionato. Una scelta che non ha penalizzato il rendimento, anzi. L’utilizzo massiccio di under ha garantito intensità e freschezza atletica, margini di crescita elevati e valorizzazione patrimoniale dei calciatori. Molti giovani sono diventati titolari nel corso della stagione, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento dei playoff. Il mix con elementi più esperti ha permesso alla squadra di trovare equilibrio e continuità, soprattutto nella seconda parte dell’anno.

Mauro Leo, un direttore sportivo con esperienza nei top club

Alla base di questo progetto c’è la visione di Mauro Leo, dirigente con un background di alto livello. Il suo percorso professionale parla chiaro: esperienze in contesti di primo piano che hanno formato un profilo completo e moderno. Leo ha lavorato nell’area scouting della Juventus, uno dei settori più strutturati in Italia, sviluppando competenze nella selezione e valutazione dei talenti. Successivamente ha fatto parte dello staff tecnico dell’Inter durante l’era di Antonio Conte, vivendo dall’interno una realtà vincente e altamente competitiva. Il suo percorso è poi proseguito alla Roma, dove ha ricoperto il ruolo di vice direttore sportivo al fianco di Tiago Pinto. Un’esperienza che gli ha permesso di affinare ulteriormente le competenze nella gestione di una rosa e nelle dinamiche di mercato.

Un modello sostenibile per il futuro della Serie C

Il lavoro svolto a Gubbio rappresenta oggi un modello virtuoso per la Serie C. Puntare sui giovani non è solo una scelta tecnica, ma anche economica e strategica. In un contesto sempre più attento alla sostenibilità, il club umbro dimostra che è possibile ottenere risultati sportivi valorizzando i talenti e mantenendo un equilibrio finanziario. La qualificazione ai playoff è solo il primo passo: il progetto guidato da Mauro Leo (il cui contratto è in scadenza nel prossimo giugno) punta a consolidarsi nel tempo, gettando le basi per trasformare il Gubbio in una realtà stabile e competitiva.

In un calcio ne quale spesso si cercano soluzioni immediate, il percorso del Gubbio racconta una storia diversa: quella di una crescita costruita con pazienza, competenza e visione.