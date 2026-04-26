Serie C, due nuove promosse dalla D: ecco Ostiamare e Vado

Dopo le promozioni di Treviso, Folgore Caratese, Grosseto, Scafatese e Barletta, la Serie C accoglie altre due nuove squadre, Ostiamare e Vado che hanno rispettivamente vinto i gironi F e A.

Sono ora 7 le squadre promosse in Serie C, in attesa dei gironi D e I, che devono ancora dare i loro verdetti. Il Vado ha infatti vinto il girone A l’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi il girone F. Dal girone D salirà ora una tra Desenzano e Lentigione con la prima che ad una giornata dal termine ha 74 punti contro i 72 della seconda. Girone I che vede invece il Savoia primo a 66 e il Nissa secondo a 64, Reggina terza a 63. La poule scudetto è al momento così definita: Girone A (Folgore Caratese, Treviso, Vado), Girone B (Grosseto, Ostiamare, Vincente Girone D), Girone C (Barletta, Scafatese, Vincente Girone I).

Favola Ostiamare

L’Ostiamare è stata promossa in Serie C dopo 35 anni. Una stagione trionfale per la squadra allenata da David D’Antoni. Festeggia anche Daniele De Rossi, proprietario e presidente del club lidense. Decisivo il successo 1-0 contro il Calcio Termoli firmato da Badje al 12′. Vinto il Girone F con una giornata d’anticipo a 79 punti, 4 in più dell’Ancona e 6 in più del Teramo.

Così De Rossi sulla promozione dell’Ostiamare squadra di cui è presidente: “E’ una gioia non solo calcistica, famigliare, umana. Da un po’ di tempo, ma soprattutto da domani, si parlerà di Ostia anche per cose positive. Torniamo alla ribalta per una cosa felice, non per fatti di cronaca, non per delle fiction che ogni tanto puntano il dito su fatti di cronaca. Siamo al settimo cielo, ho abbracciato tutti i miei ragazzi qua dentro perché voglio loro bene come se fossero figli.

Adesso vado ad abbracciare l’altra mia famiglia che sta giù a Ostia perché è il sogno della mia famiglia, portarla in alto, rendere il posto migliore, farla brillare ogni tanto, invece che sentire dire sempre le solite cose. Sono emozionato, me rode il culo per la sconfitta ma non pensavo di essere così fortunato da poter salvare il Genoa con anticipo e vincere anche il campionato (con l’Ostiamare, ndr) con una settimana di anticipo. Il Dio del calcio quest’anno mi ha messo una mano in testa e mi ha dato due gioie gigantesche”.

Vado in Serie C

Dopo 78 anni il Vado torna in Serie C. Il club ligure ha vinto il Girone A della Serie C con una giornata d’anticipo. Distaccato di 6 punti il Ligorna, secondo della classe. Il Vado Football Club 1913 riscrive la propria storia. Con la vittoria decisiva sul campo del NovaRomentin per 5-0, il club rossoblù ha conquistato matematicamente il Girone A di Serie D, centrando il ritorno in Serie C.

Si tratta di un traguardo leggendario per la società savonese, che mancava dal calcio professionistico dalla stagione 1946-47. Per Vado Ligure e per i tifosi allo stadio “Ferruccio Chittolina” si chiude un’attesa durata 78 anni, trascorsi tra campionati regionali e interregionali.