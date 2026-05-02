Sport e sociale: ecco il nuovo libro di Cozzoli con Rosolino e don Loffredo

“L’anima sociale e industriale dello sport” sarà presentato a Napoli nel suggestivo scenario dei Quartieri Spagnoli

Lunedì 4 maggio alle ore 17.30 a Napoli, negli spazi della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario 69), Vito Cozzoli, Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato, presenterà il suo nuovo libro, con la prefazione di Beppe Marotta (Edizioni Piemme).

Sport e Salute, il cammino di Vito Cozzoli nel triennio di lavori

Il volume ripercorre l’esperienza dell’autore alla guida dell’ente, in qualità di Presidente e Amministratore delegato, nel triennio 2020-2023, e approfondisce l’importanza dell’attività sportiva come leva economica e strumento di inclusione sociale, capace di incidere su territori, scuole e comunità. All’incontro, insieme all’autore, interverranno don Antonio Loffredo e l’ex campione olimpico Massimiliano Rosolino.