Vlahovic e un futuro da scrivere: il punto di Pedullà

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus dopo il mancato accordo sul rinnovo di contratto. Ma ora cosa accadrà e dove potrebbe andare il centravanti?
Colpo di scena in casa bianconera, con Dusan Vlahovic che lascerà la Juventus dopo il mancato accordo sul rinnovo di contratto. Ma ora cosa accadrà e dove potrebbe andare il centravanti?
Quale sarà il destino di Vlahovic? Le ultime di Pedullà
Così Alfredo Pedullà sul proprio sito: “Qualche giorno fa abbiamo raccontato che ci sono 3-4 club alla finestra per Dusan Vlahovic, a maggior ragione dopo la rottura della trattativa con la Juventus per il rinnovo del contratto in scadenza. La rottura non è una sorpresa, era nell’aria, adesso possiamo entrare nel vivo. Uno dei club coinvolti è arabo, ma fin qui Vlahovic non ha mai aperto a una destinazione del genere, vedremo se cambierà idea. Abbiamo svelato anche il Napoli tra le società che si sono informate, una situazione che dobbiamo monitorare almeno fino a quando Dusan e chi lo assiste non prenderanno una decisione definitiva. È vero che il Napoli ha Hojlund, ma il rapporto con Allegri è eccellente al punto che Max lo avrebbe voluto al Milan. E in questo caso non bisogna correre troppo, ma neanche scartare il club di De Laurentiis tra gli estimatori di Vlahovic”.
Yildiz: “Che fiducia dalla Juve: voglio lasciare il segno qui”
Il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, quando siamo ormai prossimi all’inizio di quello che sarà il suo primo Mondiale in carriera, parla della scelta di giocare in bianconero.
Il fantasista della Juventus, Kenan Yildiz, quando siamo ormai prossimi all’inizio di quello che sarà il suo primo Mondiale in carriera, parla della scelta di giocare in bianconero.
Yildiz parla della scelta della Juve
Queste le parole di Yildiz sull’approdo a Torino: “Nel 2022 ho scelto di giocare per la Juventus non soltanto per motivi professionali, ma di fiducia che sentivo.
Sapevo che questa squadra mi avrebbe dato una visione forte. Il club sentivo che credeva davvero in me e nel mio potenziale, che mi offriva un percorso adatto per farmi crescere passo dopo passo. Per un giovane calciatore, una delle cose più importanti è che le persone credano in te non solo quando gioca bene, ma durante tutto il tuo percorso di crescita. La Juventus mi ha dato questa sensazione fin dal primo giorno. Ecco perché Torino e la Juventus hanno un posto speciale nella mia vita. Perché ho trovato il posto giusto dove potermi sviluppare sia come calciatore che come persona”.