Pulisic verso il Mondiale: “C’è sempre pressione”. E poi svela il suo sogno

La bandiera degli Stati Uniti e giocatore del Milan, Christian Pulisic, ha parlato con WWD, dove ha svelato che il suo sogno è quello di accontentare la richiesta di Trump e di vincere il Mondiale.

La bandiera degli Stati Uniti e giocatore del Milan, Christian Pulisic, ha parlato con WWD, dove ha svelato che il suo sogno è quello di accontentare la richiesta di Trump e di vincere il Mondiale. Ecco le sue parole.

Così Pulisic: “Ovviamente squadre come Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile hanno talento ed esperienza incredibili. Ma la Coppa del Mondo sorprende sempre anche le persone. Non puoi sottovalutare nessuno. Voglio dire, per me il sogno è semplice: USA in finale e vittoria del Mondiale. Non mi interessa davvero contro di chi”.

Poi ha aggiunto: “C’è sempre pressione con una Coppa del Mondo, soprattutto rappresentando il tuo Paese, ma è anche ciò che sogni da bambino. Giocare a casa lo rende ancora più speciale. Cerco di non pensare troppo lontano però. La cosa più importante è prepararsi nel modo giusto ogni giorno, rimanere in salute e aiutare la squadra a costruire fiducia”.

Il 2026 di Christian Pulisic è stato sin qui infernale l’attaccante statunitense non è infatti ancora riuscito a sbloccarsi nel nuovo anno e ora arrivano anche le accuse della ex compagna.

I primi mesi del 2026 hanno visto l’eclissi sportiva di Christian Pulisic, l’attaccante statunitense del Milan è infatti a secco da 758 minuti, 713 nel nuovo anno. 45 gli ultimi del 2025, con l’ultima rete siglata al 1′ di recupero della gara interna vinta 3-0 contro l’Hellas Verona il 28/12/2025. Da quel giorno non si è più rivisto l’attaccante che tra flirt attribuitigli poi smentiti e problemi fisici non è più riuscito ad incidere e questo ha impattato sulla stagione del Milan. Ora l’attaccante è stato accusato di infedeltà anche dall’ex compagna. La rinascita di Pulisic è quindi elemento fondamentale in questo finale di stagione per permettere al Milan di lottare per lo scudetto e centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Pulisic, l’accusa dell’ex

L’attaccante del Milan, Pulisic sarebbe presente su un’app di incontri per vip e come spesso accade, quando le prestazioni in campo iniziano a scendere di livello, si alza il volume delle critiche e del chiacchiericcio social soprattuto negli Usa. Anche dopo le ultime prestazioni negative anche con la nazionale. Nel caso di Pulisic è stata l’ex fidanzata a buttare ulteriore benzina sul fuoco. Alexa Melton ha ufficializzato la rottura con il capitano degli Usa e, inoltre, ha anche confermato le voci che nelle ultime ore stavano rimbalzando con insistenza sui social: Pulisic sarebbe su Raya, una app di incontri come tante ma solo per vip. L’ex compagna ha scritto così: “C’era già prima che tra noi finisse… Quanti like per postare il suo profilo?“.