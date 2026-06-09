Sconti pre Torino-Juve, dimesso il tifoso ferito: “Non ricordo bene cosa è successo”

Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso.

Il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso. Nel pomeriggio dall’ospedale Molinette di Torino, come era stato anticipato dal padre all’ANSA.

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Secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere, il decorso clinico è stato positivo e il paziente presenta buone condizioni neurologiche. Nella giornata di oggi è stata inoltre sciolta la prognosi. Il trentaseienne dovrà tornare alle Molinette tra due o tre settimane per un nuovo ricovero finalizzato a completare l’iter terapeutico legato al trauma cranico.

“Sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto è ok”, ha detto Basoccu lasciando l’ospedale. Il tifoso juventino, la cui prognosi è stata sciolta nelle scorse ore, ha ringraziato il personale sanitario che lo ha assistito durante il ricovero. “Colgo anche l’opportunità per ringraziare tutto il personale, gli assistenti, tutti quanti sono stati gentilissimi e molto cordiali con me”. Queste le sue parole riportate dall’ANSA: “Ricordo qualcosina del prima. Devo ancora capire le vicende reali che sono successe, devo ancora parlare con le persone che erano con me, non le ho ancora sentite tutte, però non ho una memoria ben chiara di quello che è accaduto”.