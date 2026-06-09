Scontri Torino-Juve, la Federazione Sindacale di Polizia a SI: “Se qualcuno ha sbagliato pagherà”

Dagli studi di Sportitalia interviene Luca Capalbo Coordinatore Nazionale FSP Polizia di Stato per commentare gli incidenti che hanno preceduto il derby di Torino fra i granata e la Juventus e le indagini in corso per ricostruire i fatti.

Dagli studi di Sportitalia interviene Luca Capalbo Coordinatore Nazionale FSP Polizia di Stato per commentare gli incidenti che hanno preceduto il derby di Torino fra i granata e la Juventus e ricostruire i fatti legati al tifoso finito in ospedale. Sulle immagini che circolano: “La magistratura sta indagando. Ma quello (il video del lacrimogeno lanciato da un poliziotto) non è un tiro retto. Proviamo a ricostruire. Quel collega spara un lacrimogeno con una inclinazione. Questa inclinazione se è di 10 gradi e parte da 50 metri significa che per quel lacrimogeno è impossibile un tiro retto”.

“Se il poliziotto pagherà? Glielo posso garantire, ma se la magistratura individuerà una responsabilità. E aggiungo: ancora prima che sia esecutiva la sentenza il poliziotto perderà il posto di lavoro, questo lo garantisco”, ha spiegato Capalbo.

Ma dopo 2-3 settimane dai fatti non è stato ancora rilevato qualcosa di anomalo? Questo il suo pensiero: “Io come sindacato di polizia non sono in possesso di quelle informazioni, c’è il segreto istruttorio e c’è la magistratura che indaga con il massimo della serenità”, le sue parole.