Finalmente Hamilton. Lewis può, davvero, riaprire il Mondiale? Leclerc può (davvero) fare il secondo?

Lewis Hamilton è finalmente diventato protagonista del progettoFerrari, non solo costosissimo oggetto estraneo come è stato nel primo anno a Maranello. Il successo di Barcellona è la definizionedi una crescita tangibile: tre gare consecutive perlomeno a podio, quattro da inizio anno sulle sette complessive, e nelle altre tre l’inglese non ha mai piazzato la sua SF-26 oltre la settima posizione. Hamilton ha preso le misure di un ambiente unico nel suo genere e di una vettura che, dalla sua, ha saputo consegnargli un sempre maggior equilibrio tra carico aerodinamico, efficienza e bilanciamento.

Con questi presupposti, e con la matematica che dice 41 punti da recuperare ma ancora 15 gare e 3 Sprint da disputare, l’idea diFerrari di poter riaprire questo campionato non è un’utopia. Considerando, oltretutto, che le speranze di farcela sono ripostenel pilota più vincente nella storia della Formula 1. Inoltre, quanto visto al Montmelò e le difficoltà di Russell a Montecarlo confermano che la Mercedes, pur essendo ancora la vettura più veloce, non è più quell’oggetto irraggiungibile (e totalmente affidabile) delle prime uscite, ed Antonelli e Russell anche a Barcellona, come già in Canada, hanno dato la percezione di essere pericolosamente avversari, più che compagi, dello stesso team.

La storia di questo sport ci insegna che stabilire gerarchie è quasi fondamentale per vincere un Mondiale in cui non si è (più) dominanti. Figuriamoci per provare a riaprirlo. Ecco perché Vasseur e i suoi dovranno perfezionare una scelta: Leclerc ha un contratto fresco di rinnovo, potenzialmente undici anni in più di carriera davanti, ma anche quaranta punti in meno in classifica edun morale al ribasso. Se Hamilton ha davvero i mezzi per riaprire questo campionato, bisognerà chiedere al monegasco diaccomodarsi nel ruolo di seconda guida. Lo farà? Forse è questo, oggi, l’enigma più grande da sciogliere.