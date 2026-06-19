Clamorosa indiscrezione: “Ronaldinho firma con il Ravenna a 46 anni”

Ronaldinho torna in campo? L’indiscrezione bomba arriva dai colleghi di Gazzetta.it, che spiegano come il fuoriclasse brasiliano firmerà per il Ravenna, ambizioso club di Serie C.

Ronaldinho ha così tratteggiato la nuova esperienza: “Nuovi colori, stesso sorriso – dice il giocatore brasiliano -. Non vedo l’ora di poter tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna”.

Le parole di Cipriani

Cipriani ha parlato così dopo la bomba sganciata in serata: “Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa – sottolinea Ignazio Cipriani -. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo”. L’annuncio ufficiale che andrà in scena a Miami, nel quale verrà presentata anche la nuova maglia del club, darà quindi il via a una nuova era del calcio ravennate; portare una leggenda come Ronaldinho sui campi della serie C diventa naturalmente qualcosa di incredibile non solo per il club il Ravenna FC ma anche per l’intero movimento”.