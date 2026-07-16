Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 16 luglio: Roma-Mancini, ecco il rinnovo. Juventus, Pellegrino sempre più gradito

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì16 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Nusa ha tanti estimatori, ma non sono segnalati al momento contatti con la Roma che ha obiettivi dichiarati e da concretizzare. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Thorstvedt, la Fiorentina sempre in corsa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Roma-Mancini, fatta per il rinnovo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 È confermato il gradimento assoluto con tanto di contatti diretti tra Juventus e Parma per Mateo Pellegrino. Il Velez spettatore interessato, perché vanta una particolare % sulla rivendita dell’attaccante argentino che è nella lista bianconera come anticipato in esclusiva. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:45 Zeballos: l’offerta Napoli è quasi di una settimana fa. Cifra confermata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 L’alternativa a Günther è Rahim Alhassane, terzino sinistro della Real Oviedo. Così il nostro Luca Cilli.

07:35 La Roma resta concentrata su Summerville in queste ore/giorni più che su Garnacho (che è sempre nei radar). E in questo caso investirebbe sul cartellino. Ci saranno altri contatti diretti, serve accelerare perché c’è concorrenza. Confermato: si lavora soprattutto sull’ingaggio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Offerta dell’Udinese al Como per Mergim Vojvoda. Il Como ha accettato la proposta ed Il giocatore ha aperto alla destinazione. Affare ai dettagli, una volta che ci sarà accordo termini personali. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.