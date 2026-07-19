Il MetLife Stadium, noto anche come New York Jersey Stadium, si colora per la finale del Mondiale 2026: è tutto pronto per Spagna – Argentina, che combacerà con il primo storico confronto tra Lionel Messi e Lamine Yamal.

Dopo 19 anni da quel famoso scatto, da tempo noto e virale sul web, del bagnetto per la campagna Unicef dove Messi tiene in braccio un neonato Yamal, questa sera i due si contendono la Coppa del Mondo. Una storia incredibile e generazionale, che mette davanti la vecchia e nuova generazione che prende forma ogni giorno di più. E la magia di questo incredibile confronto è che oggi Yamal è la stella del Barcellona che spacca in due le difese avversarie partendo come esterno di sinistra. Praticamente il successore di Leo. Spetterà al fantasista spagnolo cercare di replicare quanto più possibile le gesta di Messi in blaugrana, impresa certo non semplice ma neanche impossibile visto il talento di Lamine.

Ma Spagna – Argentina non è soltanto questo duello a distanza. E’ la prima volta nella storia che si sfidano la nazionale campione d’Europa in carica (la Roja) contro i campioni in carica del Sudamerica (l’Albiceleste). Le furie rosse di Luis De La Fuente, dunque, vogliono bissare il successo di due anni fa nell’Europeo, quando vinsero 2-1 contro l’Inghilterra, e tornare ad un successo Mondiale dopo 16 lunghi anni. L’ultima vittoria risale al 2010 in finale contro l’Olanda. E “spodestare” di fatto proprio l’Argentina di Messi che invece cerca il bis dopo essersi laureata campione del Mondo durante la scorsa edizione. E con un cammino attuale di certo non semplice, ma che l’ha portata all’ultima curva, ancora con l’accoppiata Scaloni-Messi a trascinare il gruppo albiceleste.

Spagna – Argentina, il cammino delle due finaliste

Dopo l’incredibile pareggio alla 1° giornata del girone contro la favola Capo Verde, percorso netto e senza difficoltà per la Spagna almeno fino agli ottavi di finale, dove il match-winner Merino ha portato avanti i suoi nel recupero del secondo tempo contro il Portogallo. Successivamente, vittoria contro il Belgio e soprattutto contro la Francia, considerata tra le favorite alla vittoria finale. La Roja ha letteralmente annullato Mbappè e soci con annesso clean sheet e senza mai correre davvero troppi rischi; Oyarzabal su rigore e l’incursione di Pedro Porro nella ripresa sono valsi il biglietto per New York.

Dopo una fase a gironi sul velluto, l’Argentina ha rischiato grosso contro Capo Verde ai sedicesimi: una vicenda risolta soltanto nel secondo tempo supplementare. Mentre, in occasione dei quarti di finale contro l’Egitto di Salah, l’albiceleste era fuori dai giochi fino a 10′ dalla fine dei tempi regolamentari. Una rimonta clamorosa che testimonia la volontà di crederci sempre e mollare mai: nel segno di Romero, Messi ed Enzo Fernandez nel recupero. Svizzera superata agilmente ai quarti, mentre anche in semifinale la rimonta degli uomini di Scaloni contro l’Inghilterra arriva dopo l’85°. Ancora Enzo Fernandez e la zuccata di Lautaro Martinez su assist di Messi nel recupero, per arrivare a difendere il trono Mondiale a New York.

LIVE Spagna – Argentina, le probabili formazioni

Confermati gli 11 che hanno steso la Francia in semifinale per De La Fuente. Il 4-2-3-1 si compone come segue: Unai Simòn; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Conferme anche per l’Argentina con il 4-4-2 disegnato da Scaloni in questo modo: Dibu Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.