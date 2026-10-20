Champions League, sorride l’Italia: vincono Napoli e Roma

Vincono Roma e Napoli nella terza giornata della Champions League. Primo successo per Gasperini e Allegri in questa stagione europea.

Vince 4-0 la Roma contro lo Slovan Bratislava. Giallorossi avanti dopo 21 minuti con Mario Hermoso. Al 39′ raddoppio giallorosso che porta la firma di Nahuel Molina. 3-0 firmato da Pisilli al 52′. 6 minuti dopo è Malen a firmare il definitivo 4-0 su rigore. Vince 4-3 il Napoli contro il Bodo/Glimt. Politano sblocca il match dopo un minuto. Pari ospite al 27′ con Hauge. 2-1 che porta la firma di McTominay al 41′. 2-2 del Bodo al 62′ con Helmersen. Al 75′ è poi McTominay a fare il 3-2. A 2 dal 90 arriva poi il 4-2, autogol di Bjortuft. Nell’ultimo minuto di recupero arriva il definitivo 4-3 a segnare è Fet.

Roma-Slovan Bratislava 4-0

21 sul cronometro e Mario Hermoso fa 1-0. Torre di Ghilardi che vince il duello con Sandro Cruz e serve Hermoso per il vantaggio della Roma. Raddoppio giallorosso al 39′ con Molina. Pellegrini verticalizza per Malen che in area supera Bajric e calcia con il destro. Respinta corta di Takac e gol dell’argentino 2-0. Al 53′ 3-0 Roma. Gestione da horror di Barseghyan che perde palla a favore di Soulé. L’argentino serve Malen che appoggia a Pisilli che con una grande conclusione sotto la traversa batte Takac ancora una volta. Al 58′ è Malen a chiudere i giochi su rigore. Wesley supera Blackman che lo stende. Dal dischetto l’olandese non sbaglia. Finisce 4-0.

Napoli-Bodo/Glimt 4-3

Un minuto e Napoli in vantaggio con Politano. Azzurri subito in vantaggio. Spinazzola crossa verso il centro con l’esterno d’attacco che insacca alle spalle del portiere avversario. 1-1 al 27′. Segna Hauge. Fet serve l’ex Milan che la piazza sul secondo palo per il pareggio. 2-1 Napoli al 41′ con McTominay. Lo scozzese riceve in verticale da De Bruyne dopo il velo di Lang e insacca in porta. 2-2 ospite al 63′. Secondo assist di serata di Brunstad Fet per Helmersen che insacca alle spalle di Meret. Napoli che torna avanti al 75′. Ancora McTominay. Cross morbido di Politano e colpo di testa dello scozzese per il 3-2. Al 89′ il Napoli fa 4-2, Giovane ruba palla e crossa, la deviazione di Bjortuft manda il pallone in porta. 4-3 finale che arriva al 94′. Dopo i due assist Fet trova anche la rete personale.