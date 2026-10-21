Barcellona, a Parigi il primo stop. E ora c’è il Clasico

Il Barcellona si è fermato a Parigi contro il PSG: i blaugrana sono usciti sconfitti per 4-2 dopo una serie grandiosa di 11 vittorie consecutive tra campionato e Champions. In terra francese sono emerse tutte le lacune difensive della truppa di Flick, che aveva reagito per ben due volte al vantaggio locale, salvo poi incassare il tris, che ha anticipato il poker finale.

Non c’è però nemmeno il tempo per rifiatare, poiché domenica ci sarà una delle gare più sentite dell’anno per il Barcellona: il Classico contro il Real Madrid. Una gara che, guardando la classifica, può consentire al Barcellona di dare una bella spallata al campionato, anche se siamo solamente nella prima parte della stagione: “Sapevamo che poteva succedere, non è la fine del mondo. Giocavamo contro i due volte campioni d’Europa”, ha detto Raphinha nel post-partita di Parigi.