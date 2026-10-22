Champions League, euforia italiane: vincono anche Como e Inter

Dopo i successi di ieri di Roma e Napoli, vincono anche Como e Inter nella terza giornata della Champions League 2026/2027.

Successo prestigioso per il Como che batte 4-1 il Manchester United. Bastano 3 minuti a Nico Paz per fare 1-0. Al 49′ raddoppio per i ragazzi di Fabregas con Douvikas. 3-0 Como al 57′ a segno ancora Nico Paz. 4-0 dei padroni di casa che arriva al 76′ a segnare è Ramon. Nel recupero è Zirkzee a segnare il definitivo 4-1. Soffre invece l’Inter per battere lo Shakhtar. Nerazzurri che restano in 10 per l’espulsione di Bastoni, doppio giallo. Al 77′ è poi Carlos Augusto su assist di Mkhitaryan a siglare il definitivo 1-0. Poco dopo è poi l’armeno a sfiorare il 2-0. Nel finale decisivo Martinez che evita il pari.

Como-Manchester United 4-1

3 minuti e Como in vantaggio. Conclusione a giro di Nico Paz che supera Lammens. Raddoppio Como al 49′ con Douvikas. Perfetto corridoio di Nico Paz per il greco che ruba il tempo a De Ligt e batte Lammens in uscita. Ancora Nico Paz in gol al 57′. Erroraccio di Baleba che perde palla e la regala all’argentino, bravo a segnare la sua doppietta personale. 4-0 firmato Ramon al 76′. Azione bellissima del Como con Perrone che apre per Kaiki bravo a mettere al centro per lo spagnolo che di testa trova il poker. 4-1 che arriva al 91′. E’ Zirkzee da dentro l’area ad accorciare.

Inter-Shakhtar 1-0

Vittoria di misura per l’Inter che nel primo tempo non riesce a sfondare contro la formazione ucraina. Al 19′ occasione per Bonny, para Riznyk. Grande parata invece di Martinez al 40′ sul colpo di testa di Bondar. Al 69′ l’Inter resta in 10. Espulso Bastoni. Doppio giallo per il difensore nerazzurro. Al 77′ l’Inter passa in vantaggio. Lancio illuminante di Mkhitaryan che trova Carlos Augusto, bravo a controllare e a battere Riznyk per l’1-0. Al 84′ è poi lo stesso armeno a sprecare da buona posizione la palla del 2-0. 4 minuti e Martinez è determinante 2 volte, prima su Newerton poi su Matvienko. Finisce 1-0. Prima vittoria per l’Inter.