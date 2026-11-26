Il centrocampista tedesco prende posizione dopo le dichiarazioni di Hoeness e Rummenigge sulle condizioni di Jamal Musiala. Dura la critica alla gestione pubblica della vicenda: «È inaccettabile, non è nello stile del Bayern».

Il caso Jamal Musiala continua a scuotere il Bayern Monaco. Dopo le dichiarazioni di Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge sulle condizioni fisiche e sul futuro del talento tedesco, a intervenire è stato Joshua Kimmich. Il centrocampista e leader dello spogliatoio bavarese ha criticato apertamente il modo in cui la dirigenza ha gestito pubblicamente la situazione del compagno, prendendo una posizione netta a difesa del giocatore.

Le parole di Kimmich sono arrivate dopo la sconfitta per 2-1 contro il Lille in Champions League e rappresentano un segnale importante delle tensioni che si sono create all’interno del club.

Kimmich attacca la dirigenza: «Non è nello stile del Bayern»

Il centrocampista tedesco non ha fatto direttamente i nomi di Hoeness e Rummenigge, ma il riferimento alle loro recenti dichiarazioni è apparso evidente.

Kimmich ha contestato soprattutto la scelta di affrontare pubblicamente una questione così delicata, mettendo al centro la tutela della persona prima ancora degli interessi economici e sportivi della società.

«Naturalmente il club viene prima di tutto ed è più importante dei singoli giocatori, ma non è più importante della persona. Questa è una cosa assolutamente inaccettabile e non è nello stile del Bayern», è stato il senso del suo intervento.

Il vicecapitano ha inoltre sottolineato che certe situazioni dovrebbero essere affrontate internamente, attraverso un confronto diretto tra le parti, senza esporre un calciatore a una pressione mediatica così forte.

Il caso Musiala e le parole di Hoeness e Rummenigge

La vicenda è esplosa dopo gli interventi pubblici di alcuni dei principali dirigenti del Bayern Monaco.

Uli Hoeness aveva espresso dubbi sulla possibilità che Musiala potesse tornare ai livelli precedenti, facendo riferimento alla patologia neurologica che interessa il giocatore.

Successivamente era intervenuto anche Karl-Heinz Rummenigge, che aveva sollevato interrogativi sulla sostenibilità economica del contratto del talento tedesco qualora non fosse riuscito a recuperare il rendimento mostrato in passato.

Parole che avevano provocato numerose polemiche, anche per il riferimento agli aspetti contrattuali in un momento particolarmente delicato per la salute del calciatore.

Anche il sindacato internazionale dei calciatori, FIFPRO, aveva manifestato preoccupazione per il rischio che dichiarazioni di questo tipo potessero esercitare pressioni su Musiala e sul suo entourage.

Il comunicato del Bayern e il tentativo di ricucire lo strappo

Nelle ultime ore il Bayern ha cercato di riportare la situazione alla normalità attraverso un comunicato congiunto con l’agenzia che rappresenta Musiala.

Le parti hanno confermato di aver avuto un confronto costruttivo, ribadendo che la salute del giocatore viene prima di qualsiasi altra considerazione e che il talento tedesco continuerà a ricevere il pieno sostegno della società.

Un passaggio importante riguarda anche la cronologia dei problemi di salute: il Bayern e l’agenzia hanno precisato che Musiala è stato sottoposto per la prima volta a controlli per sintomi di tipo assenziale il 22 aprile 2025, in accordo con lo staff medico del club.

L’obiettivo dichiarato è proseguire il dialogo in maniera riservata e collaborativa, evitando ulteriori polemiche pubbliche.

Kimmich difende Musiala: «Ha tutto il nostro sostegno»

Il centrocampista ha voluto anche ricordare quanto Musiala abbia dato al Bayern e alla nazionale tedesca negli ultimi anni.

Dopo aver rinnovato il contratto e ricevuto la maglia numero 10, il giovane talento era diventato uno dei principali riferimenti tecnici della squadra. Poi sono arrivati gli infortuni e i problemi di salute che hanno inevitabilmente condizionato il suo percorso.

Kimmich ha ribadito la fiducia dell’intero gruppo, sottolineando che Musiala avrà bisogno di tempo e tranquillità per ritrovare la propria condizione.

Il messaggio dello spogliatoio è chiaro: la squadra crede ancora nelle sue qualità e vuole accompagnarlo nel percorso di recupero.

Al Bayern, però, resta da ricostruire un rapporto tra la dirigenza, il giocatore e il suo entourage che le recenti dichiarazioni hanno inevitabilmente messo sotto pressione.

La presa di posizione di Kimmich dimostra che la vicenda non riguarda soltanto una questione contrattuale, ma anche il modo in cui una grande società deve gestire le difficoltà personali e sportive dei propri campioni.