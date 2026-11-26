Non è solo la vetta della classifica ad attirare l’attenzione, dove Lazio e Roma sembrano avviarsi verso una lotta a tre con l’Inter per lo scudetto, ma ai piani inferiori ci si prepara, come ogni anno, ad una battaglia costantemente viva e incerta.

Dal Monza al Venezia solo 4 punti di differenza, 7 squadre vicinissime che, con tutta probabilità, si contenderanno le ultime posizioni fino alla fine, con eventuali sorprese.

La parte più alta delle ultime

Il Monza veniva da 4 sconfitte prima di battere, sorprendentemente, la Fiorentina con un netto 3-0, con un Gustavo Varela in più, mercato permettendo, che potrebbe essere l’arma giusta per rilanciare la sfida alle altre.

Per il Lecce, invece, situazione più complessa, dato che l’ultima vittoria è datata 18 ottobre contro un’Udinese in netta difficoltà, poi 4 sconfitte e 1 pareggio, serve ritrovare certezze e prestazioni, a partire dall’Atalanta lunedì al Via del Mare.

La fascia centrale

In mezzo Fiorentina, Parma e Sassuolo. I viola stanno vivendo, sorprendentemente, un’altra annata deludente. Il mercato estivo aveva sicuramente dato aspettative differenti ai tifosi, che speravano di vivere una stagione di ripartenza, visto il progetto basato su giovani come Viery, Valdepenas, Oulai e Mastantuono (nonostante il prestito secco dal Real Madrid). L’ultima partita contro il Monza ha riportato a galla le scorie della passata stagione, con una difesa che continua a subire troppi gol e un attacco poco incisivo. Le prossime 3 partite con Udinese, Cagliari e Parma daranno, forse, quelle risposte che continuano a tardare ad arrivare.

Anche il Parma deve rialzarsi dopo che il tornado Malen si è abbattuto sabato al Tardini: 4 i gol dell’olandese che hanno spazzato via le speranze dei padroni di casa dopo il pareggio di Elphege. Gilardino ci ha messo qualche giornata per scuotere l’ambiente: a 5 partite dal suo arrivo, ecco la prima vittoria, a Bergamo, netto 3-0 contro un’Atalanta impalpabile. Alla prossima, a Frosinone, un test importante per comprendere la direzione del campionato del Parma.

E poi c’è il Sassuolo, male sia in attacco che in fase difensiva, 31 i gol incassati dai neroverdi, 17 nelle ultime 5, la peggiore del campionato. Roberto D’Aversa ha tanto lavoro da fare, partendo innanzitutto dalla retroguardia, che avrà test importanti con Napoli, prima, e Parma, poi. Equilibrio la parola chiave.

I friulani necessitano di una ripartenza

Rendimento alla mano, l’Udinese sta vivendo la peggiore stagione degli ultimi anni: una sola vittoria in 12 giornate, in casa del Monza, da lì 8 sconfitte e 2 pareggi. L’arrivo di Zanetti sembra dover ancora dare quella scintilla necessaria ad una risalita per scacciare al più presto i fantasmi della B, perlomeno con il Bologna si è intravista una minima reazione che è mancata fino ad oggi.

Una scintilla sembrava averla trovata il Venezia con l’arrivo di Nicola (pronti via e Napoli sconfitto al Penzo), ma che il calendario ha interrotto. Nelle ultime 4, infatti, le avversarie sono state proibitive, Inter, Como e Juve, con in mezzo il derby del Nord-Est vinto. La differenza qualitativa della rosa rispetto alle altre potrebbe risultare decisiva: peggior attacco della Serie A con soli 8 gol a referto.

Una lotta che, superato il primo terzo di stagione, ha già regalato le prime sorprese ed è pronta a proseguire il suo corso, nell’incertezza di una stagione che ci sta rilanciando nella lotta con i migliori campionati europei.