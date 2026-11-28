Vince 3-0 il Frosinone che si impone contro il Parma. A decidere la gara una tripletta di Bobcek. Passa invece 1-2 la Lazio contro il Torino. In gol Provstgaard, Isaksen e Che Adams.

Tre gol e tre punti il Frosinone torna a vincere e batte in casa il Parma di Gilardino alla quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Gara che si decide nella ripresa, a segnare è per tre volte Bobcek. 56 sul cronometro ed è 1-0. Conclusione di Ghedjemis e sulla respinta è la punta a sbloccare il match. 5 minuti ed è ancora Bobcek a fare 2-0 insaccando su cross da destra di Masini. Tripletta personale che arriva poi al 79′. Zerbin imbuca per l’attaccante che a tu per tu co Daffare trova il tris. Finisce 3-0 per il Frosinone. Vince 1-2 la Lazio a Torino. Provstgaard insacca di testa su corner di Zaccagni. Raddoppio firmato dal solito Isaksen. Nella ripresa non basta il gol di Che Adams.

Frosinone-Parma 3-0

55 sul cronometro e Parma avanti. Apertura di Calò per Ghedjemis, che impegna Daffara: respinta non perfetta del portiere crociato, con Bobcek che si libera di Troilo e insacca per la rete del 1-0. Al 61′ è 2-0. Azione stupenda del Frosinone con Schmid che imbuca per Masini, che di prima serve magnificamente Bobcek che insacca. 3-0 che arriva al 79′ Zerbin imbuca e Bobcek insacca la rete del tris.

Torino-Lazio 1-2

La Lazio la vince in 2 minuti tra il 42′ e il 44′. Angolo ad uscire di Zaccagni dalla destra e colpo di testa perfetto di Provstgaard che sfila via a Coco e fa 0-1. 2 minuti ed è 0-2. Zaccagni serve Isaksen che insacca il raddoppio. Al 62′ è 1-2. Corner granata e girata di Che Adams per la rete che accorcia il punteggio ma non basta.