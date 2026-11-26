LIVE Europa League: in serata, ecco la Juventus contro l’Omonia Nicosia, sulla carta non un match complicato per i bianconeri che ripartono dai 10 punti conquistati su 12 disponibili. Allo Stadium arriva l’Omonia, i tifosi bianconeri attendono continuità di risultato dopo la vittoria in campionato contro il Venezia.

Juventus (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumi, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceicao, Ekhator, Boga.

Omonia Nicosia (4-2-3-1): Kaminski; Duverne, Coulibaly, Satka, Nego; Andreou, Maric; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoullis.

LIVE Europa League, il 2^ tempo di Juventus – Omonia

45′: Fischia Barrott, comincia la seconda frazione con il punteggio di 2-1 per la Juventus.

LIVE Europa League, il 1^ tempo di Juventus – Omonia

47′: L’ultima azione del primo tempo è sull’asse Boga-Ekhator: quest’ultimo rientra sul sinistro e tenta la conclusione a giro, ma calibra male facendo terminare il pallone largo alla sinistra di Kaminski. Fischia, poi, Barrott.

45′: 2′ di recupero.

45′: Grande triangolazione Gatti-Conceiçao-Gatti: l’esterno portoghese salta di netto il diretto avversario e serve il difensore al centro d’area: questa volta, bravissimo Kaminski a respingere con il piede destro. Bianconeri vicini al tris al tramonto della prima frazione di gioco.

43′: Jeff Ekhator! La Juventus passa in vantaggio, primo gol per il centravanti ex Genoa. Gatti inizia l’azione e ruba palla seppur fuori posizione, 2° assist di serata per Conceiçao con una palla deliziosa, movimento e tiro da attaccante vero di Ekhator che ripaga al meglio la titolarità di Spalletti e porta in vantaggio i suoi!

40′: Conceiçao semina il pancio sull’out di destra: dribbla e ne salta 3, poi tenta il tiro a giro che viene sporcato dalla difesa dell’Omonia.

37′: Autentico capolavoro di Cambiaso! Gol fantastico con una giocata individuale dell’esterno italiano. Riceve palla da Conceiçao, si accentra e fa partire un grande sinistro a giro che termina in rete alla destra di un incolpevole Kaminski. Pareggio non meritato, ma episodio che ci voleva per scrollare di dosso tutta la tensione.

33′: Gli ospiti sfiorano ancora il raddoppio, questa volta sugli sviluppi di calcio di punizione: la palla termina sui piedi di Tankovic che prova la girata istantanea. Pallone largo ma non di tanto. Lo Stadium fischia.

32′: Ammonito Lucumì, reo di aver steso Duverne. L’arbitro Barrott sanziona il colombiano.

30′: Omonia incredibilmente vicino al raddoppio, pericolosissimo ancora Tanase che riceve pallone praticamente al limite dell’area di rigore e lascia partire il sinistro. Per fortuna di Neto, largo sul fondo.

23′: Cabal prova a farsi vedere dopo una serie di minuti con un ritmo lentissimo: arriva alla conclusione, Kaminski respinge e Duverne attento ad anticipare Conceiçao sulla ribattuta.

16′: Incredibile a Torino! In vantaggio l’Omonia Nicosia da calcio d’angolo: uscita totalmente sbagliata di Neto, che spalanca le porte al colpo di testa a porta vuota di Satka.

12′: Tanase spende il primo cartellino della partita, fallo su Gatti.

8′: Cross impreciso di Conceiçao per Boga: troppo alto, l’ex Sassuolo non può controllare.

4′: Tiro a giro di Conceiçao, Kaminski respinge con le mani aperte.

1′: Fischio d’inizio anche a Torino.