Serie A, le probabili formazioni della 13ª giornata
Oggi, sabato 28 novembre
Frosinone-Parma | 15.00
Frosinone (4-2-3-1) — Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.
Parma (3-5-2) — Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Elphege, Lontani.
Torino-Lazio | 18.00
Torino (3-5-2) — Lucas Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Cacciamani, Vlasic, Mandragora, Daniel Bragança, Aboukhlal; Simeone, Adams.
Lazio (4-3-3) — Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
Inter-Genoa | 20.45
Inter (3-5-2) — Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.
Genoa (3-4-2-1) — Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Traoré, Ellertsson; Junior Messias, El Shaarawy; Osmajic.
Domenica 29 novembre
Udinese-Fiorentina | 12.30
Udinese (3-1-4-2) — Okoye; Alaba, Kabasele, Solet; Karlström; Lovric, Miller, Abankwah, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp.
Fiorentina (4-2-3-1) — De Gea; Jiménez, Dragusin, Ranieri, João Mário; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Pote, Njie; Pellegrino.
Sassuolo-Napoli | 15.00
Sassuolo (3-4-3) — Muric; Walukiewicz, Idzes, Fali Candé; Van der Brempt, Matic, Thorstvedt, Obrador; Berardi, Esposito, Laurienté.
Napoli (3-4-2-1) — Vanja Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Lang; Højlund.
Roma-Monza | 18.00
Roma (3-4-2-1) — Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Rodrigo Mora; Malen.
Monza (3-4-2-1) — Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Pessina, Ricardo Mangas; Dany Mota, Robinson; Gustavo Varela.
Como-Juventus | 20.45
Como (4-2-3-1) — Sánchez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.
Juventus (3-4-2-1) — Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Kolo Muani, Koopmeiners; Woltemade.
Lunedì 30 novembre
Lecce-Atalanta | 18.30
Lecce (4-3-3) — Falcone; Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah.
Atalanta (4-2-3-1) — Sportiello; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Éderson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
Cagliari-Milan | 20.45
Cagliari (4-3-2-1) — Caprile; Zé Pedro, Kofler, Rodríguez, Obert; Fazzini, Deiola, Romano; Grandu, Maldini; Nzola.
Milan (3-5-1-1) — Maignan; Gila, De Winter, Diawara; Moreira, Rabiot, Jashari, Musah, Estupiñán; Pulisic; Alphadjo Cisse.