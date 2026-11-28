Il turno europeo imbattuto in Europa delle italiane è soprattutto stato nobilitato dall’impresa della Roma a Parigi: è vero c’è stato anche il grande pareggio del Napoli in casa del City, ma vuoi mettere gli alti e bassi di Maresca con i bicampioni d’Europa che peraltro avevano strapazzato proprio i Citizens e le avevano vinte tutte fino a quel momento, e a prescindere dai numeri non hanno mai dato l’impressione di poter conoscere una battuta a vuoto.

E la Roma non solo si è presa un punto, ma avesse vinto non avrebbe avuto nessuno alcunché da ridire, e anzi l’unica cosa da dire che è rimasta dopo l’ha pronunciata Luis Enrique certificando come la squadra di Gasperini fosse la migliore affrontata finora.

La Roma in Champions, le lezioni di Madrid e Manchester

E ricordatevi in coda a cosa avviene questa prestazione: il crollo negli ultimi minuti contro il Real Madrid dopo 80 minuti di dominio; il crollo nell’ultima mezz’ora con lo United dopo 60 minuti di bivacco all’Old Trafford. Potevano essere due splendide occasioni mancate che tiravano giù l’ambizione e inchiodavano la Roma al suo status di volevo ma non ho potuto. E invece si sono rivelate due brillanti lezioni apprese con ambizione.

E non dimenticate un fattore essenziale: la Roma è pur sempre debuttante di ritorno in Champions, assente da 7 anni, e anzi certe volte questi scotti si pagano non dimostrandosi immediatamente all’altezza dell’intensità necessaria. Al punto che feci notare subito come il pareggio iniziale in casa del Fenerbahçe per quanto positivo sarebbe però potuto essere esiziale per potersi qualificare direttamente agli Ottavi di Champions, ed è proprio quello che sta succedendo.

Gasperini non ha sbagliato una prestazione

Ma quella è un’altra storia. Il punto è che Gasperini finora non ha sbagliato un colpo. Ma nemmeno uno. Lasciate stare l’epilogo di big-match europei dove può accadere di tutto. Ma la Roma non ha sbagliato una prestazione che sia una. Perfino a Napoli dove è stata messa sotto, unica partita dove le è successo, ha avuto le risorse caratteriale per riacciuffare una partita che non meritava, facendolo contro un avversario forte, e questa è una dote da grande squadra. Per non parlare del sicuro pareggio in 10 sul campo del terribile Como.

Quello che ha fatto Gasperini finora non è riuscito a nessuno. Tutte hanno avuto battute d’arresto dovute a proprie mancanze, magari appunto sbagliando la prestazione. Quando invece la Roma si è fermata, l’ha fatto perché è venuta fuori naturalmente la forza dell’avversario: in campionato Inter, Como e Napoli. In Champions Real Madrid e PSG, solo con quella concessione al Fenerbahçe.

Perché la Roma fa paura nella corsa scudetto

Per questo è bene che tutti abbiano paura della Roma soprattutto per lo scudetto: perché è l’unica di cui non conosciamo ancora il limite.