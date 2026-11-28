I tre punti conquistati contro lo Stoccarda hanno fornito all’Inter grande fiducia per il prosieguo del cammino. Francesco Pio Esposito ieri sera non è andato in gol, ma ha comunque contribuito, con un grande velo, alla rete del raddoppio firmata da Lautaro Martinez. Come evidenzia Opta, Pio Esposito è il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in A con l’Inter nell’era dei tre punti. Pio è dietro a Balotelli, Obafemi Martins e Ronaldo. In caso di doppietta, salirebbe al terzo posto tra i più giovani a raggiungere quota 15 con i nerazzurri.