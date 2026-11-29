A Rubén Amorim adesso vanno fatti i complimenti. Ma solamente in seconda battuta per i risultati, perché quelli sono una conseguenza quasi logica.

Piuttosto ad Amorim i complimenti vanno fatti in maniera particolare perché ha compreso i propri sbagli, quel che non andava, e rimediato prendendo una linea chiara e differente rispetto a un passato caratterizzato da troppe forzature. In primis quella di voler dimostrare quasi a tutti i costi di essere un allenatore giovane, moderno, in gamba. Anche a costo di alterare la realtà. Per intenderci mandando in campo un Milan ‘sbilenco’ con troppi calciatori fuori ruolo. Per carità, nulla vieta a un qualsiasi allenatore di avanzare un centrocampista centrale sulla trequarti o mettere una seconda punta esterno a tutta fascia. Si può fare tutto, anzi a volte intuizioni del genere hanno risollevato, rivalorizzato o allungato le carriere ad alcuni calciatori. Lo sbaglio di Amorim invece è stato quello di proporre una rivoluzione quando non c’era nemmeno la base per farlo. Vi ricordate Rabiot trequartista? Saelemaekers dietro la punta? Chuckwueze esterno a tutta fascia? E poi: la formazione iniziale completamente cambiata nel secondo tempo? Ecco, quello è il passato per fortuna sua e del Milan.

Il Milan di Amorim ha trovato la sua identità

Adesso Amorim è riuscito a creare un Milan anzitutto identitario, con una sua credibilità e specialmente riconoscibilità tattica. La base, la solidità, come dote fondamentale. Poi tutto il resto. Attenzione però, perché il Milan di Amorim adesso è anche particolarmente piacevole da vedere, e all’estetica unisce anche i risultati. Peraltro nemmeno scontati visto che la qualità media della rosa a sua disposizione non è altissima. Due i pilastri: Cissè, fortissimo; Gila, il miglior difensore per distacco (anche in fase di impostazione). Bravo Amorim, adesso è giusto riconoscerlo. Chissà se Cardinale lo aiuterà a gennaio con un mercato all’altezza delle ambizioni che sta sbandierando in maniera populistica.

La Fiorentina di Vanoli travolta a Monza

C’è chi ha ritrovato la strada giusta, Amorim, chi sembra averla smarrita, Paolo Vanoli. Imbarazzante, non c’è altro aggettivo. La sua Fiorentina presa a pallonate a Monza sotto qualsiasi punto di vista è una roba imbarazzante. Inguardabile da qualsiasi prospettiva. Senza nulla di nulla, tanto è vero che la classifica rispecchia pietosamente il vuoto totale che c’è in questo momento. Già nella passata stagione ha preso caterve di gol e infilato risultati pietosi, pure in questo campionato si sta ripetendo. La comunicazione? Pure quella rivedibile.

Le responsabilità di Paratici e della proprietà

Le colpe non sono solamente sue, ci mancherebbe. Per inciso è anche un buon allenatore. Ma di chi lo ha scelto dopo aver deciso di non confermarlo, cioè Fabio Paratici. Ha avuto carta bianca dalla proprietà, speso l’impossibile, rivoluzionato qualsiasi area del club e portato avanti la sua idea. Attualmente fallimentare. C’è parecchio materiale su cui riflettere e analizzare facendosi più di due domande. A partire dalla proprietà