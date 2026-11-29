Una grande Inter prima rischia e poi vince 4-0 contro il Genoa. Provedel mantiene il pari. Poi Lautaro, Thuram(doppietta) e Sucic chiudono i giochi.

Vince 4-0 l’Inter contro il Genoa e si porta a -3 dalla Lazio capolista. 29 sul cronometro ed è Lautaro Martinez a trovare il vantaggio con un diagonale su assist di Diouf. Raddoppio che porta la firma di Thuram. 3-0 firmato Sucic dal dischetto. 4-0 finale ancora siglato da Thuram grazie ad un rimpallo fortunoso.

Inter-Genoa 4-0

Vince 4-0 l’Inter contro il Genoa e risponde così al successo della Lazio a Torino scavalcando momentaneamente la Roma. A partire meglio è però il Genoa, pericoloso due volte con Osmajic, murato da un super Provedel che prima neutralizza il colpo di testa su cross al bacio di Mitaj e poi quello successivo sulla palla morbida dall’esterno di Junior Messias. Scampato il pericolo, l’Inter reagisce e la sblocca con il solito Lautaro Martinez. Che riceve da Diouf e batte Beilow per la quinta rete in 7 gare di campionato. A 5 dall’intervallo è poi Marcus Thuram a raddoppiare. Lancio di Bisseck con Otoa che rinvia su Lautaro con il pallone che viene catapultato nella zona del centravanti francese bravo a girarsi e con il sinistro a fare 2-0.

Al 44’ arriva poi anche il terzo gol, ma la posizione di Dimarco su assist di Lautaro Martinez è di fuorigioco. Neanche il tempo di ripartire che l’Inter conquista un rigore per un contatto su Barella in area. Dal dischetto si presenta Sucic che per la terza gara consecutiva non sbagliat fissando il punteggio sul 3-0. In avvio di ripresa è poi ancora Thuram a segnare, cross di Barella con Ehizibue che manda il pallone addosso al francese e conseguentemente in porta per il 4-0 finale che consegna all’Inter il settimo successo su 7 in casa in questo campionato…