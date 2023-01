Ilary Blasi non si nasconde più, adesso è ufficiale: la sua vita è cambiata. Le ultime immagini della conduttrice parlano chiaro

In vacanza da una vita. Perché quella di Ilary Blasi è una scelta molto chiara. Dalla scorsa estate la Tanzania e poi il rientro a Roma, ma anche New York, St. Moritz, Bangkok e ora Parigi. Dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice romana ha scelto di isolarsi: una vacanza dietro l’altra con panorami splendidi.

E con lei, come ora nella capitale francese, anche Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che ha catturato il suo cuore. Guardando le ultime stories Instagram di Ilary, è arrivata nella città dell’amore per eccellenza e si gode il suo sogno d’amore. In particolare c’è uno scatto in cui si vedono le gambe poggiate su quelle di Bastian in una automobile.

E poi un’altra foto, quella di un tavolo al ristotante apparecchiato per due Ci pensino i papaparazi eventualmente a riprenderli, lei vuole mantenere ancora un po’ di mistero e vorrebbe non tornare mai.

Ilary Blasi non si nasconde più, al suo ritorno sarà piena di impegni

In realtà dovrà farlo, perché ci sono i figli che l’aspettano, perché c’è la causa che rischia di arrivare in tribunale e da preparare la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La vita di Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre a Roma e così sarà anche dopo la separazione.

Ma quando finirà questo capitolo burrascoso della loro vita? Nessuno può dirlo con certezza anche se c’è una data che potrebbe aiutare a mettere un punto nella loro vicenda processuale. Perché ormai sembra chiaro che il matrimonio finirà in tribunale, soprattutto ora che i margini temporali stringono. In pratica meno di due mesi, perché la prima udienza presso il Tribunale di Roma è fissata, come, aveva anticipato il Corriere della Sera solo pochi giorni fa, il 14 marzo prossimo.

Nel frattempo però i legali delle due parti, Antonio Conte per Francesco e Alessandro Simeone per Ilary, secondo indiscrezioni si sarebbero incontrati diverse volte alla ricerca di un accordo consensuale. Se non dovesse essere raggiunto in tempo, sia sulla gestione dei figli che del patrimonio, la via dell’aula diventerebbe l’unica. Secondo il settimanale “Oggi” in realtà una bozza di accordo sarebbe ancora in piedi e l’intesa pareva anche vicina.

All’improvviso però è saltato tutto per motivi ancora da chiarire. Ma certamente l’ultima svolta clamorosa, quella denunciata dal quotidiano La Verità con le segnalazioni fatte da Bankitalia all’Antiriciclaggio su alcuni bonifici di Totti, non ha aiutato a trovare pace.

Ilary Blasi e Francesco Totti, un accordo difficile da trovare per ricominciare la loro vita da separati

L’ex capitano della Roma, nonostante la bufera mediatica sollevata dalla questione, ha scelto questa volta la via del silenzio. Anche Ilary non ha commentato, ma per lei lo ha fatto il suo avvocato, scendendo in campo subito. Perché le illazioni su una presunta denuncia, anche solo informale, presentata dalla sua cliente per segnalare quelle anomalie sui conti non erano fondate.

Molti dubbi restano sulla spartizione dei beni, anche perché nei mesi scorsi come nel film la “Guerra dei Roses”, sono scattate vendette e ripicche tra i due ex coniugi. Francesco aveva fatto sparire borsette e scarpe firmate della moglie e questo è un dato certo.

Ancora da chiarire invece a chi appartenga realmente la preziosa collezione di Rolex del valore di 1 milione di euro che la showgirl avrebbe portato via dalla cassetta di sicurezza sostenendo che siano un regalo del marito mentre lui lo nega. In ballo, nonostante da qualche settimana l’ex calciatore si sia trasferito nel nuovo attico in zona Roma Nord con Noemi Bocchi, c’è anche la grande villa dell’Eur.