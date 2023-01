By

Melissa Satta all’improvviso: amore in vista con un campione dello sport italiano. La showgirl paparazzata durante un evento a Milano

Da qualche settimana a questa parte è tornata di prepotenza sulle prime pagine e le copertine delle riviste specializzate di cronaca rosa e di gossip. E’ probabile che la sua nuova condizione di single abbia attirato l’interesse di insider e paparazzi di ogni origine e provenienza. Stiamo parlando di Melissa Satta, la trentasettenne modella e showgirl nata a Boston da genitori sassaresi che dopo una lunga relazione con l’ex centrocampista del Milan, Kevin Prince Boateng, non ha più intrecciato relazioni significative.

L’ex Velina di Striscia la Notizia ha preferito dedicarsi alla cura del suo primo e finora unico figlio, Maddox, nato dalla lunga relazione con Prince Boateng. Ed è forse per questo che a parte raro qualche avvistamento in compagnia di amici, Melissa Satta non ha fornito di recente particolari spunti alle riviste di gossip per parlare e scrivere di lei.

In realtà qualcosa di curioso in tal senso si è mosso nelle ultime settimane. Nulla di evidente e concreto, ma la contemporanea presenza in un locale di Miami della bellissima conduttrice di Sky e il presidente e proprietario dell’Inter, Steven Zhang, ha scatenato la curiosità dei fan e innescato una miriade di commenti e discussioni sui social.

Melissa Satta, nuovo amore con un campione dello sport italiano? Lo scatto sorprende

Ad alimentare ulteriormente voci e rumors in merito a un presunto legame tra la Satta e il patron del gruppo Suning, il messaggio di congratulazioni che la super tifosa del Milan, Melissa, ha scritto sul profilo Instagram dell’Inter dopo la vittoria della squadra di Simone Inzaghi nella Supercoppa Italiana.

Ma ad oggi nessuna conferma è arrivata a proposito di un possibile legame affettivo tra la showgirl e il presidente nerazzurro. Ma il mondo dello sport deve esercitare un fascino irresistibile nei confronti dell’ex Velina. E’ di poche ore fa infatti la notizia rilanciata sui social di un incontro, chissà quanto casuale, tra Melissa Satta e un grande campione dello sport italiano.

Insomma, sono giornate quanto mai movimentate per la conduttrice del programma Gol Deejay che durante la gara di basket tra l’Olimpia Milano contro il Lyon-Villeurbanne è stata intercettata dalle telecamere accanto al nostro Matteo Berrettini il quale dopo aver incassato la clamorosa e deludente eliminazione dagli Australian Open per mano del britannico Andy Murray, ha fatto subito ritorno in Italia.

Ora, c’è da capire soprattutto se i due si siano ritrovati seduti fianco a fianco per caso o se in effetti sono andati a vedere la partita di basket insieme. Senza dubbio un’eventuale storia tra il miglior tennista italiano e una delle showgirl più popolari e apprezzate sarebbe oro per le riviste di cronaca rosa e i siti che si occupano abitualmente di gossip.

E tra l’altro una liaison tra Melissa Satta e Berrettini sarebbe molto più attraente per gli spettatori e i frequentatori dei social. Forse è anche per questo motivo che le voci su una presunta love story tra la Satta e Steven Zhang stanno perdendo forza nelle ultime ore.