Ultim’ora Serie A, una stella deve operarsi: il comunicato. Un grave infortunio terrà fuori a lungo uno dei possibili protagonisti del nostro campionato

Il campionato di Serie A, almeno in questa seconda parte della stagione, rischia di perdere a lungo uno dei suoi possibili protagonisti. La notizia, diffusa solo qualche ora fa, lascia interdetti e delusi molti addetti ai lavori, in primis agenti e mediatori di mercato. Il giocatore in questione infatti era un potenziale obiettivo di alcune società di primo piano, italiane a straniere anche in questa sessione di gennaio.

Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo dell’Udinese che a marzo prossimo compirà 29 anni. L’ex talento cresciuto nelle giovanili del Barcellona ed affermatosi definitivamente nel Watford di proprietà della famiglia Pozzo, dovrà purtroppo sottoporsi a un importante intervento chirurgico al ginocchio sinistro. La notizia, già circolata nel corso del tardo pomeriggio di giovedì, è diventata ufficiale da qualche ora.

Che le condizioni dell’attaccante iberico fossero preoccupanti si era intuito quando nel corso della sfida tra Udinese e Sampdoria andata in scena qualche giorno fa, Deulofeu, dopo appena tredici minuti di gioco aveva chiesto al proprio allenatore, Sottil, di essere sostituito. Un segnale non proprio rassicurante che lo stesso tecnico bianconero aveva però sminuito nella conferenza stampa del post partita.

Ultim’ora Serie A, che tegola per l’Udinese: Deulofeu fuori almeno 3 mesi

Eppure i segnali che il nuovo problema accusato al ginocchio fosse di una certa rilevanza c’erano tutti. Deulofeu era uscito dal campo visibilmente contrariato mentre Sottil lo sostituiva con Nestorovski, entrato subito al suo posto per non peggiorare ulteriormente la situazione.

Nel post partita proprio Sottil aveva in qualche modo rassicurato tutti in merito alle sue condizioni: “Ha sentito in uno scontro una piccola vibrazione sull’esterno e abbiamo deciso assieme di sostituirlo per precauzione. Non ha niente di importante, è stato solo uno spavento”. Altro che spavento: i controlli effettuati hanno infatti evidenziato la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico.

L’ex attaccante del Milan era tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di martedì. La parola d’ordine in casa Udinese è sempre stata ‘massima cautela‘. Ciononostante Sottil ha deciso di schierare Deulofeu in virtù della particolare importanza rivestita dalla sfida contro la Sampdoria, un match che poi i bianconeri friulani hanno vinto 1-0 grazie a un gol realizzato a sette minuti dalla fine.

I nuovi problemi accusati al ginocchio, al netto delle parole di Sottil, hanno convinto la società a sottoporre il giocatore a nuovi e approfonditi controlli che hanno determinato la necessità di ricorrere all’intervento chirurgico. La conferma è arrivata grazie al comunicato che l’Udinese ha diramato attraverso i suoi canali ufficiali.

“Udinese Calcio comunica che, all’esito del consulto specialistico effettuato, Gerard Deulofeu dovrà sottoporsi ad un intervento di rinforzo capsulare al ginocchio destro al fine di incrementarne la stabilità. L’intervento sarà effettuato presso la clinica Villa Stuart di Roma”.

Ricordiamo che Deulofeu aveva saltato tutta la preparazione fatta nel mese di durante il Mondiale in Qatar. Non era stato convocato, infatti, in nessuna delle partite della ripresa fino a quella contro il Bologna. Si era rivisto, poi, proprio per il match contro la Sampdoria. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si parla di almeno tre mesi di stop.