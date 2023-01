Josè Mourinho, addio alla Roma a giugno: il suo nuovo club sconvolge i tifosi. Il tecnico portoghese non avrebbe ricevuto le garanzie richieste

In casa Roma tiene banco in queste ore il caso Zaniolo. Tra il giovane attaccante ligure, arrivato nella Capitale dal 2018 nelle pieghe della trattativa tra i giallorossi e l’Inter per il passaggio di Radja Nainggolan in nerazzurro, e il club capitolino il rapporto sembra ormai giunto al capolinea. A peggiorare tutto, il secco ‘no‘ del giocatore a trasferirsi in Premier League rifiutando la ricchissima offerta del Bournemouth.

Ma la crisi tra Zaniolo e la Roma, con l’addio del giocatore che si concretizzerà solo l’estate prossima, non è niente in confronto a quello che potrebbe accadere a fine stagione con Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è al secondo dei tre anni di contratto stipulato con la società capitolina e fino a qualche mese fa manifestava apertamente il desiderio e la convinzione di onorare il vincolo contrattuale con il club giallorosso.

Ma da un po’ di tempo a questa parte lo scenario pare cambiato completamente: l’idea di rimanere nella Città Eterna per un’altra stagione, dunque fino a giugno 2024, non affascina più lo Special One. Le sue prime dichiarazioni rilasciate da nuovo tecnico giallorosso appartengono ormai ad un passato sempre più distante e sbiadito.

Josè Mourinho, addio alla Roma: lo Special One sogna il grande ritorno in Premier

Mourinho ha iniziato a mostrare evidenti segnali di insofferenza durante la breve tourneè in Giappone. Nel paese del Sol Levante, lo Special One ha esposto pubblicamente la sua frustrazione per i mancati investimenti della società, resi praticamente impossibili dai rigidi paletti imposti dall’accordo siglato con la UEFA in merito al mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario.

Il presidente della Roma, Dan Friedkin, ha di fatto le mani legate come più volte ribadito dal direttore generale Tiago Pinto. “Non possiamo muoverci liberamente sul mercato, purtroppo ci sono dei limiti ben precisi che siamo obbligati a rispettare. Faremo il possibile per rinforzare la squadra, ma non sarà facile“.

Ed è proprio il rispetto dovuto dei parametri della nuova sostenibilità finanziaria a spingere Josè Mourinho sempre più lontano dalla Capitale. Lo Special One vuole competere ai massimi livelli, lottare per la conquista degli obiettivi più prestigiosi e nel caso in cui, probabile, la Roma non avesse la possibilità di soddisfarne le richieste non avrebbe problemi a cambiare aria. Anzi, a quanto pare la prossima destinazione è già stata individuata.

Da alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, José Mourinho vuole tornare in Inghilterra nella prossima stagione, a causa delle mancate garanzie sportive e finanziarie ricevute dal presidente della Roma, Dan Friedkin. A riportarlo sono i tabloid britannici che rivelano come la destinazione preferita dal tecnico lusitano sia il ‘suo’ Chelsea.

I rappresentanti dello Special One hanno fatto sapere al club londinese dell’interesse da parte del portoghese per la panchina dei Blues, che però hanno confermato la volontà di puntare su Graham Potter. Un’alternativa al Chelsea potrebbe essere rappresentata dal West Ham, viste le difficoltà di David Moyes. Mourinho comunque non ha intenzione di lasciare la Roma a metà stagione.