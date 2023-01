Juventus, è successo in allenamento: tifosi in visibilio per la ‘minaccia’ a Marcell Jacobs. Bianconeri di ottimo umore in vista del match contro il Monza

Nonostante la penalizzazione di quindici punta inflittale dalla Corte d’Appello Federale, la Juventus non perde buon umore ed entusiasmo. Sembra un paradosso, ma la durissima sanzione comminata dai giudici è servita a rendere lo spogliatoio bianconero ancora più granitico e compatto. I giocatori si allenano con entusiasmo e determinazione, convinti di poter compiere un’impresa che un po’ da tutti è considerata impossibile, la conquista di un posto in Champions League.

La grinta messa in mostra da Massimiliano Allegri in questi ultimi giorni è stata recepita in pieno dall’intera rosa che crede ciecamente nella possibilità di scalare posizioni su posizioni in classifica. E grazie al recupero di tutti i titolari o quasi, compresi Vlahovic e Pogba, la Juventus guarda con un certo ottimismo al futuro immediato. Ed è proprio dal ritiro bianconero che nelle ultime ore è stato lanciato un curioso ed originale guanto di sfida.

Una sfida il cui destinatario è uno degli uomini più veloci del mondo, se non il più veloce di tutti: il campione olimpico in carica dei 100 metri piani, Marcell Jacobs. Il 28enne sprinter nato a El Paso negli Stati Uniti ma cresciuto a Desenzano del Garda in queste settimane si sta allenando in vista della nuova stagione agonistica che lo vedrà impegnato in grandi eventi in cui dovrà confermare il suo ruolo di atleta di livello mondiale.

Juventus, è successo in allenamento: perchè Milik ha sfidato Jacobs

Ma nel frattempo Jacobs deve raccogliere la curiosa e spiritosa sfida lanciatagli da uno degli uomini più in forma a disposizione di Massimiliano Allegri, il centravanti polacco ex Napoli Arkadiusz Milik. Il partner d’attacco di Lewandowski si è infatti detto pronto a sfidare in velocità il campione olimpico dei 100 metri.

Milik, nettamente uno dei migliori della Juventus per continuità di rendimento in questo primo scorcio di stagione, ha infatti postato su Instagram una stories mentre corre durante l’allenamento e taggando il campione olimpico, scherzando attraverso l’utilizzo dell’emoticon della tartaruga e due faccine che ridono, lo ha chiamato direttamente in causa: “Pronto? Io sì”.

Jacobs ha incassato il guanto di sfida ma finora non ha replicato. Forse è ancora troppo impegnato nei durissimi allenamenti sostenuti negli ultimi giorni, necessari a presentarsi al massimo della condizione fisica ai nastri di partenza della nuova stagione di atletica leggera. Gli obiettivi, come rivelato dallo stesso velocista bresciano, sono tanti e di grande prestigio.

A cominciare dagli europei indoor, il primo e più importante evento che si disputerà al chiuso: “Si correrà ad Istanbul dal 2 al 15 marzo e voglio difendere il titolo conquistato nei 60 a Belgrado nel 2021, poi in estate ci sarà Budapest con i Mondiali all’aperto e questa volta non posso proprio perdermeli. Il 2022 mi ha insegnato che è meglio un allenamento in meno se serve a prevenire infortuni e acciacchi di vario tipo“.

Con tutte questa gare in programma sembra difficile che Jacobs possa trovare il tempo di rispondere alla sfida lanciatagli da Milik. Sarà per un’altra volta.