Ultim’ora, clamoroso Conte: comunicato ufficiale | Tifosi impietriti. Un fastidioso contrattempo ferma il tecnico del Tottenham

Quella tra il Tottenham e Antonio Conte, stando almeno a notizie e indiscrezioni diffuse dalla stampa inglese nelle ultime settimane, sembra un storia destinata a concludersi a breve. Il tecnico salentino è approdato sulla panchina degli Spurs poco più di un anno fa, a novembre del 2021, accettando la ricchissima offerta formulatagli dal general manager del club lodinese, il suo amico di vecchia data Fabio Paratici. In oltre 15 mesi però il rapporto tra l’ex allenatore di Juventus ed Inter e la proprietà del Tottenham non è mai decollato.

Le cause delle incomprensioni tra le parti vanno rintracciate soprattutto in alcune divergenze emerse sul mercato. Antonio Conte ha lasciato spesso intendere di non essere soddisfatto delle campagne acquisti condotte dalla società, chiedendo a gran voce maggiori investimenti per poter competere con i club più potenti e vincenti della Premier League. Non che la dirigenza degli Spurs non abbia speso, ma evidentemente molto meno di quanto il tecnico pugliese sperasse.

La rosa messagli a disposizione dal Tottenham è sulla carta ampiamente competitiva, ma i risultati ottenuti finora in campionato hanno deluso le aspettative e le premesse della vigilia. Harry Kane e compagni ad oggi sono fuori dalla zona Champions, scavalcati in classifica anche dalla sorpresa Newcastle, la squadra di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita.

Ultim’ora, Antonio Conte fuori per ‘infortunio’: il tecnico deve operarsi

Ora però a complicare le cose tra l’ex commissario tecnico della Nazionale e il Tottenham è arrivata una doccia fredda, una notizia del tutto inattesa che ha sorpreso l’intero ambiente. Conte infatti dovrà sottoporsi d’urgenza a un intervento chirurgico. Lo ha annunciato proprio il Tottenham attraverso una nota ufficiale pubblicata sui profili social del club londinese.

“Antonio Conte ha accusato di recente forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Il club gli augura ogni bene”. Non sono ancora stati comunicati i tempi di recupero, ma è prevedibile immaginare che per almeno qualche settimana Conte non potrà seguire la squadra negli allenamenti nè tanto meno andare in panchina.

Ci sarà dunque tempo per pianificare il futuro in vista della prossima stagione. I tabloid inglesi continuano a sottolineare come le strade dell’allenatore salentino e degli Spurs si divideranno al termine della stagione. Si vocifera da più parti di un possibile clamoroso ritorno alla Juventus in caso di addio di Allegri a giugno. Ma in questo caso tutto è legato all’esito delle note vicende giudiziarie in cui il club bianconero è pienamente coinvolto.

Se ne saprà di più nelle prossime settimane quando andrà certamente in scena un confronto schietto e chiarificatore tra il presidente del Tottenham, l’imprenditore inglese Daniel Philip Levy e lo stesso tecnico leccese. Le ipotesi in ballo sono soltanto due: rinnovo di contratto con tanto di robuste garanzie tecniche oppure quella che ad oggi appare come la soluzione più probabile: addio a giugno e amici cime prima.