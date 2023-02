Sofia Goggia, attimi di paura: ha rischiato di perdere tutto. A pochi giorni dai Mondiali francesi tornano i fantasmi di un anno fa

Dodici mesi fa Sofia Goggia, dopo la caduta a Cortina d’Ampezzo in Coppa del Mondo, ha rischiato di perdere le Olimpiadi di Pechino 2022 e comunque di fatto ha perso l’oro in discesa. Oggi la situazione non è uguale ma simile ed è tornata la paura.

Perché la campionessa olimpica 2018 non si risparmia mai, in gara come in allenamentoi. Un mese fa si è fratturata la mano ma è tornata a vincere. Poi meno di due settimane fa il trionfo a Cortina e il giorno dopo una nuova caduta che la ha provocato problemi muscolari.

Ora è in allenamento a Passo San Pellegrino, sulla pista La Volata, per preparare i Mondialoi di Méribel e Courchevel al via da lunedì prossimo. Ma è caduta di nuovo e attorno al caso si è anche scatenato un giallo. Perché le prime informazioni parlavano di nuove notte da valutare e accertamenti da fare alla clinica La Madonnina di Milano dove ormai è di casa.

Attimi di paura, chiariti poi direttamente dalla Fisi con un comunicato. Goggia non è caduta, ma si è trattato di una semplice scivolata in velocità. E soprattutto non ci sono esami da fare: “In merito alle notizie riportate in serata da alcuni organi di stampa riguardo presunti accertamenti clinici a cui si dovrebbe sottoporre Sofia Goggia nelle prossime ore, la Federazione Italiana Sport Invernali precisa che l’atleta non ha in programma nessun esame diagnostico”, si legge.

Sofia Goggia, attimi di paura: ancora una volta ha rischiato di giocarsi tutto

Alla luce dei precedenti, però, sappiamo due cose. Che Sofia Goggia non molla mai, anche da infortunata. E però che negli ultimi tempoi ha una certa tendenza a farsi male o comunque ad esagerare in allenamento come in gara. Certo, è il suo stile ma a pochi giorni dai Mondiali la pressione, così come la paura, crescono.

Ci sarà ancora uno slalom maschile, quello di domenica prossima a Chamonix, prima di mandare a riposo la Coppa del Mondo e pensare solo ai Mondiali. Ma i giochi dopo l’ultimo weekend sono ormai fatti anche in casa Italia. Le convocaziokni arriveranno solo domenica 5 febbraio ma i giochi sono praticamente fatti.

Partiamo dalle donne: in superg sicuramente insieme a Sofia Goggia ci saranno Marta Bassino Federica Brignone ed Elena Curtoni. Goggia e Curtoni anche in discesa, mentre le altre due usciranno dal ballottaggio tra Brignone, Bassino, Laura Pirovano e Nicol Delago. Ancora Bassino e Brignone in gigante insieme ad Asja Zenere, mentre in slalom toccherà ad Anita Gulli con Marta Rossetti e Lara Della Mea. E nel parallelo e in combinata? Ancora Brignone e Bassino.

Passando agli uomini, in discesa e superg gli intoccabili Mattia Casse e Dominik Paris: ma ci sarà spazio anche per Florian Schieder in discesa mentre Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer, oltre a Guglielmo Bosca si giocano gli altri due posti.

In gigante dentro Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini, perché vice campione mondiale in carica, spera Giovanni Borsotti. E in slalom ci saranno Tommaso Sala, Alex Vinatzer e Stefano Gross, più forse Simon Maurberger.

Goggia stella dell’Italia ai Mondiali francesi: tutto il programma delle gare francesi giorno per giorno

I Mondiali di sci alpino 2023, a tre anni dai Giochi di Milano e Cortina, sono già un crocevia importanrte per molti. Saranno trasmessi in diretta dalla Rai, tra Rai 2 e RaiSport, e da Eurosport. Ecco il programma completo:

Lunedì 6 febbraio

Ore 11.00 super-G combinata femminile a Méribel. Ore 14.30 slalom combinata femminile a Méribel

Martedì 7 febbraio

Ore 11.00 super-G combinata maschile a Courchevel. Ore 14.30 slalom combinata maschile.

Mercoledì 8 febbraio

Ore 11.30 super-G femminile a Méribel.

Giovedì 9 febbraio

Ore 11.30 super-G maschile a Courchevel.

Sabato 11 febbraio

Ore 11.00 discesa femminile a Méribel.

Domenica 12 febbraio

Ore 11.00 discesa maschile a Courchevel.

Martedì 14 febbraio

Ore 12.15 parallelo a squadre miste a Méribel.

Mercoledì 15 febbraio

Ore 12.00 parallelo individuale maschile e femminile a Méribel

Giovedì 16 febbraio

Ore 10.00 prima manche gigante femminile a Méribel. Ore 13.30 seconda manche gigante femminile a Méribel

Venerdì 17 febbraio

Ore 10.00 prima manche gigante maschile a Courchevel. Ore 13.30 seconda manche gigante maschile a Courchevel (Francia)

Sabato 18 febbraio

Ore 10.00 prima manche slalom femminile a Méribel. Ore 13.30 seconda manche slalom femminile a Méribel

Ore 10.00 prima manche slalom maschile a Courchevel. Ore 13.30 seconda manche slalom maschile a Courchevel.